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Esportes

Confira os jogos desta segunda-feira pela Copa do Mundo 2026

Serão quatro partidas pelos grupos G e H
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/06/2026 - 07:02
Brasília
Jun 16, 2022; New York, New York, USA; A general view of a hallway showing the FIFA World Cup 2026 logo leading to the FIFA World Cup Announcement room. Mandatory Credit: Jessica Alcheh-USA TODAY Sports
© Reuters/Jessica Alcheh-USA TODAY Sports/Proibida reprodução

A Copa do Mundo de 2026 terá, nesta segunda-feira (15), mais quatro partidas. Duas delas são válidas pelo Grupo H: Espanha e Cabo Verde se enfrentam em Atlanta, às 13h; e Arábia Saudita e Uruguai completam a rodada, às 19h, em Miami.

Em Seattle, a Bélgica encara o Egito, às 16h, pelo Grupo G. Irã e Nova Zelândia fecham a rodada da chave em Los Angeles, às 18h.Grupo H

Com dois campeões mundiais (Espanha e Uruguai) e duas de menor tradição (Arábia Saudita e Cabo Verde), o Grupo H tem como favorita a atual campeã europeia com seu elenco jovem e talentoso.

A Espanha joga um futebol baseado em posse de bola, por meio do qual costuma impor ritmo e controle de jogo.

A disputa mais acirrada será pela segunda colocação do grupo, o que dá ainda mais relevância para o confronto entre Arábia Saudita e Uruguai. Quem sair na frente terá boas chances de conquistar uma das vagas do grupo.

Grupo G

O Grupo G também tem uma equipe favorita: a Bélgica, por seu histórico recente em copas e torneios internacionais, além da qualidade ofensiva. Esta pode ser a última Copa para alguns integrantes da chamada “geração dourada” desse país.

As demais equipes apresentam nível equilibrado, o que dificulta apontar favoritos. O Egito, de forte organização tática, costuma depender de alguns valores individuais. Irã e Nova Zelância têm, na defesa, seu espaço de maior qualidade.

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