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Esportes

Rodada final dos grupos tem Inglaterra, Colômbia, Portugal e Argentina

Grupos J, K e L completam as partidas da primeira fase
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/06/2026 - 07:08
Brasília
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - England Training - Swope Soccer Village, Kansas City, Missouri, U.S. - June 26, 2026 England's Marcus Rashford, Dan Burn and Harry Kane during training IMAGN IMAGES via Reuters/Denny Medley
© Reuters/Denny Medley/proibida reprodução

A fase de grupos da Copa do Mundo 2026 será encerrada neste sábado (27), com partidas decisivas pelos grupos J, K e L. Entre as seleções que entram em campo estão algumas das mais fortes da competição, como Inglaterra, Colômbia, Portugal e Argentina.

Como determina o regulamento, os jogos de cada chave ocorrem simultaneamente, para evitar favorecimento a equipes que atuem já conhecendo os resultados dos adversários.

As primeiras partidas do dia serão pelo Grupo L com a Inglaterra enfrentando o Panamá, em Nova Jersey, às 18h. Croácia e Gana jogam no mesmo horário na Filadélfia.

As partidas do Grupo K serão às 20h30, com os confrontos entre Colômbia e Portugal, em Miami, e RD Congo e Uzbequistão, em Atlanta.

As últimas partidas da fase de grupos serão as do Grupo J, às 23h, entre  Argélia e Áustria, em Kansas City, e Argentina e Jordânia, em Dallas.

Jogos deste sábado

18h (Grupo L)

Panamá x Inglaterra

Croácia x Gana

 20h30 (Grupo K)

Colômbia x Portugal

RD Congo x Uzbequistão

23h (Grupo J)

Argélia x Áustria

Jordânia x Argentina

Grupo L

 Classificação

Inglaterra: 4 pontos; saldo +2

Gana: 4 pontos; saldo +1

Croácia: 3 pontos; saldo -1

Panamá: 0 ponto; saldo -2

Resultados até a segunda rodada

1ª rodada

Inglaterra 4 x 2 Croácia

Gana 1 x 0 Panamá

2ª rodada

Inglaterra 0 x 0 Gana

Panamá 0 x 1 Croácia

Análise

Das duas partidas do grupo, a que promete mais emoções é a entre Gana e Croácia, segunda e terceira colocadas após as duas primeiras rodadas da chave. As equipes se enfrentam com Gana tendo vantagem de um ponto.

Essa situação pode ser revertida caso a Croácia saia como vencedora, o que a faria somar 6 pontos, podendo terminar a fase de grupos em primeiro lugar, caso a equipe inglesa empate ou sofra uma derrota para o Panamá.

A Inglaterra, por sua vez, depende apenas de si para fechar a terceira e última rodada na primeira colocação. O Panamá precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados para seguir na disputa.

Grupo K

 Classificação

Colômbia: 6 pontos; saldo +3

Portugal: 4 pontos; saldo +5

RD Congo: 1 ponto; saldo -1

Uzbequistão: 0 ponto; saldo -7

Resultados até a segunda rodada

1ª rodada

Portugal 1 x 1 RD Congo

Uzbequistão 1 x 3 Colômbia

2ª rodada

Portugal 5 x 0 Uzbequistão

Colômbia 1 x 0 RD Congo

Análise

Colômbia e Portugal fazem o grande clássico desta última rodada do Grupo K. Só uma vitória poderá dar à equipe portuguesa a primeira colocação na chave. Com 2 pontos de vantagem em relação aos portugueses, a Colômbia depende apenas de si para se manter na liderança.

O Congo ainda tem chances, ainda que pequenas, de terminar a fase de grupos na segunda colocação. Para tanto, precisa, além de vencer o Uzbequistão, torcer para uma derrota de Portugal com placares que tirem uma diferença de seis gols no saldo.

Grupo J

 Classificação

Argentina: 6 pontos; saldo +5

Áustria: 3 pontos; saldo 0

Argélia: 3 pontos; saldo -2

Jordânia: 0 ponto; saldo -3

Resultados até a segunda rodada

1ª rodada

Argentina 3 x 0 Argélia

Áustria 3 x 1 Jordânia

2ª rodada

Argentina 2 x 0 Áustria

Jordânia 1 x 2 Argélia

Análise

Das quatro equipes do grupo J, a única garantida na segunda fase da Copa 2026 é a Argentina, que já soma seis pontos e enfrenta a equipe lanterna da chave Jordânia.

Áustria e Argélia jogam em confronto que define a segunda vaga do grupo. Há uma remota possibilidade de uma delas terminar a fase de grupos em primeiro lugar. Para tanto, seria necessária uma combinação de placares que retirassem a grande vantagem argentina no saldo de gols.

Ainda mais difícil seria a classificação da Jordânia, que teria de vencer de goleada a Argentina e torcer para com 3 pontos e um saldo de gols improvável  ficar entre as melhores terceiras colocadas da fase de grupos. Além disso, tem de torcer para a partida entre Áustria e Argélia não terminar empatada.

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Edição:
Fernando Fraga
Copa do Mundo 2026 Futebol Inglaterra Colômbia Portugal Argentina RD Congo Uzbesquistão Panamá Croácia Gana
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