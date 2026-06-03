logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Russa Shnaider bate número 1 Sabalenka e vai à semi em Roland Garros

Atual 18ª no ranking encara polonesa Chwalinska, vinda do qualifying
Shrivathsa Sridhar*
Publicado em 03/06/2026 - 13:10
Paris
Diana Shnaider celebra após vencer Sabalenka no Aberto da França 3 de junho de 2026 REUTERS/Guglielmo Mangiapane
© Reuters/Guglielmo Mangiapane/Proibida reprodução
Reuters

A russa Diana Shnaider se recuperou de uma desvantagem de um set e uma dupla quebra para derrotar a número um do mundo, Aryna Sabalenka, por 3/6, 7/5 e 6/0, e chegar às semifinais do Aberto da França nesta quarta-feira (3).

As condições de vento da quadra Philippe Chatrier foram um grande desafio para ambas as jogadoras, pois afetaram a precisão dos golpes.

Em um torneio que teve diversas surpresas, incluindo as eliminações da atual campeã Coco Gauff e da tetracampeã Iga Swiatek, a derrota de Sabalenka causou mais um abalo na disputada chave feminina.

Shnaider alcançou sua primeira semifinal de Grand Slam após uma batalha inspirada, na qual venceu os últimos 10 games depois de estar a dois pontos da derrota, e enfrentará a polonesa Maja Chwalinska, vinda do qualifying, na semifinal.

"Obviamente, jogar contra a Aryna pela primeira vez me deixou muito nervosa. No primeiro set, tentei me adaptar ao jogo dela, tentando descobrir como jogar", disse Shnaider.

"Senti que estava tentando me concentrar ponto a ponto, sem pensar no placar. Ela é a número um do mundo, então tentei dar o meu melhor. Tive que lutar por cada ponto."

"É definitivamente uma vitória muito especial. Sinto que no terceiro set finalmente encontrei meu ritmo e como jogar, e onde me posicionar melhor", acrescentou.

Vice-campeã do ano passado, Sabalenka mostrou-se abatida após a derrota que encerrou sua sequência de seis semifinais consecutivas de Grand Slam.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - June 2, 2026 Brazil's Joao Fonseca reacts during his quarter final match against Czech Republic's Jakub Mensik REUTERS/Benoit Tessier
João Fonseca luta, mas dá adeus a Roland Garros após revés para Mensik
Brasília (DF), 03/06/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva coordena reunião ministerial, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Brasil vai buscar novos parceiros para diminuir impactos comerciais
Brasília (DF), 03/06/2026 – Em ritmo de Copa, Casa das Rosas recebe exposição sobre Ronaldinho Gaúcho. Foto: Emerson Carvalho/Divulgação
Casa das Rosas, em São Paulo recebe exposição sobre Ronaldinho Gaúcho
Roland Garros chave principal Diana Shnaider Russa pneu Aryna Sabalenka número 1 semifinais polonesa Maja Chwalinska
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Trânsito na Avenida 23 de Maio, na zona centro-sul de São Paulo.
Geral Rodízio de veículos em SP será suspenso no feriado de Corpus Christi
qua, 03/06/2026 - 13:52
São Paulo (SP), 12/06/2025 - Pessoas caminham durante frio e baixa temperatura na capital paulista. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Meio Ambiente Inmet emite aviso amarelo para queda de temperatura em 12 estados e DF
qua, 03/06/2026 - 13:26
Rio de Janeiro (RJ) 12/05/2024 - Polícia Federal fecha garimpos clandestinos na Terra Indígena Kayapó, no Pará Foto: Policía Federal/Divulgação
Meio Ambiente Câmara aprova urgência de texto que facilita garimpo de menor porte
qua, 03/06/2026 - 13:20
Diana Shnaider celebra após vencer Sabalenka no Aberto da França 3 de junho de 2026 REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Esportes Russa Shnaider bate número 1 Sabalenka e vai à semi em Roland Garros
qua, 03/06/2026 - 13:10
Movimentação no Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek, durante paralisação dos aeronautas
Geral Infraero e Inframerica estimam 400 mil passageiros no Corpus Christi
qua, 03/06/2026 - 12:55
Brasília (DF), 03/06/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva coordena reunião ministerial, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Brasil vai buscar novos parceiros para diminuir impactos comerciais
qua, 03/06/2026 - 12:19
Ver mais seta para baixo