Russa Shnaider bate número 1 Sabalenka e vai à semi em Roland Garros

A russa Diana Shnaider se recuperou de uma desvantagem de um set e uma dupla quebra para derrotar a número um do mundo, Aryna Sabalenka, por 3/6, 7/5 e 6/0, e chegar às semifinais do Aberto da França nesta quarta-feira (3).

As condições de vento da quadra Philippe Chatrier foram um grande desafio para ambas as jogadoras, pois afetaram a precisão dos golpes.

Em um torneio que teve diversas surpresas, incluindo as eliminações da atual campeã Coco Gauff e da tetracampeã Iga Swiatek, a derrota de Sabalenka causou mais um abalo na disputada chave feminina.

Shnaider alcançou sua primeira semifinal de Grand Slam após uma batalha inspirada, na qual venceu os últimos 10 games depois de estar a dois pontos da derrota, e enfrentará a polonesa Maja Chwalinska, vinda do qualifying, na semifinal.

"Obviamente, jogar contra a Aryna pela primeira vez me deixou muito nervosa. No primeiro set, tentei me adaptar ao jogo dela, tentando descobrir como jogar", disse Shnaider.

"Senti que estava tentando me concentrar ponto a ponto, sem pensar no placar. Ela é a número um do mundo, então tentei dar o meu melhor. Tive que lutar por cada ponto."

"É definitivamente uma vitória muito especial. Sinto que no terceiro set finalmente encontrei meu ritmo e como jogar, e onde me posicionar melhor", acrescentou.

Vice-campeã do ano passado, Sabalenka mostrou-se abatida após a derrota que encerrou sua sequência de seis semifinais consecutivas de Grand Slam.

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