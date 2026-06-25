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Esportes

Saiba quando e contra quem o Brasil pode jogar no mata-mata da Copa

País vai enfrentar Holanda, Japão ou Suécia na segunda (29)
Lincoln Chaves - repórter da EBC
Publicado em 24/06/2026 - 21:46
São Paulo
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Scotland v Brazil - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 24, 2026 Brazil's Neymar Jr. and Vinicius Junior celebrate after the match REUTERS/Amanda Perobelli
© REUTERS/Amanda Perobelli/Proibida reprodução

O Brasil já sabe quando estará em campo novamente pela Copa do Mundo: na próxima segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), em Houston (Estados Unidos). 

A seleção canarinho vai disputar a fase 16 avos de final, que antecede as oitavas de final e é o primeiro jogo do mata-mata.

O adversário será conhecido nesta quinta-feira (25), com a definição do Grupo F, que tem Holanda, Japão, Suécia e a eliminada Tunísia.

Quem ficar em segundo, entra no caminho do time brasileiro, que terminou o Grupo C na liderança, após a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, em Miami (Estados Unidos).

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Às 20h desta quinta, a Holanda enfrenta a Tunísia em Kansas City. No mesmo horário, em Dallas (também nos EUA), o Japão mede forças com a Suécia.

Os holandeses lideram o grupo com os mesmos quatro pontos e saldo de gols (quatro) dos japoneses, mas ficam à frente por terem um gol marcado a mais (sete a seis). Os suecos estão em terceiro, com três pontos. Os tunisianos ainda estão zerados.

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Edição:
Vinicius Lisboa
Copa do Mundo 2026 brasil Mata-Mata Seleção Brasileira
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