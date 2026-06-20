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Saiba quando será o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo

Terceira rodada será realizada em Miami na quarta-feira (24)
Agência Brasil
Publicado em 20/06/2026 - 09:31
Brasília
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Haiti - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 19, 2026 Brazil's Matheus Cunha celebrates scoring their second goal with Vinicius Junior and Lucas Paqueta REUTERS/Dylan Martinez
© REUTERS/Dylan Martinez/Proibida reprodução

Depois de vencer o Haiti por 3 a 0 na última sexta-feira (19) com uma atuação convincente no primeiro tempo, a Seleção Brasileira já se prepara para o seu próximo desafio no Mundial. O Brasil voltará a campo na próxima quarta-feira, dia 24 de junho, para enfrentar a Escócia.

O confronto, válido pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, será realizado no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. A partida está marcada para as 19h (horário de Brasília).

O duelo contra os escoceses será decisivo para definir o futuro do Brasil no torneio. Atualmente, a equipe comandada por Carlo Ancelotti lidera o Grupo C com 4 pontos, empatada com o Marrocos, mas em vantagem no saldo de gols.

Uma vitória garante a classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final e consolida a liderança da chave, evitando cruzamentos teoricamente mais difíceis na primeira etapa de mata-mata. 

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Edição:
Lílian Beraldo
Copa do Mundo 2026 brasil
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