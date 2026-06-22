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Esportes

Segundo tempo de França x Iraque na Filadélfia é adiado por tempestade

Jogo começou às 18h e interrupção ultrapassa 2 horas de duração
Ian Nicholas Quillen*
Publicado em 22/06/2026 - 20:58
Filadélfia (Estados Unidos)
Imagem geral dos torcedores deixando as arquibancadas enquanto um alerta meteorológico é exibido no telão durante o intervalo 22 de junho de 2026 REUTERS/Bernadett Szabo
© REUTERS/Bernadett Szabo/Proibida reprodução
Reuters

O início do segundo tempo da partida da França contra o Iraque pela Copa do Mundo foi adiado devido a tempestades, disse a Fifa nesta segunda-feira (22).

Um porta-voz da Fifa afirmou que a partida seria retomada pelo menos 30 minutos após o início do intervalo.

"Por favor, saiam da área de arquibancada ao céu aberto e procurem abrigo no estádio, seguindo as orientações dos funcionários do estádio. Uma forte tempestade se aproxima", dizia uma mensagem de alerta no cartaz.

A França venceu por 1 a 0, após Kylian Mbappé marcar seu 15º gol em Copas do Mundo aos 14 minutos.

Não havia indicação de quando a partida seria retomada.

As partidas da Copa do Mundo nos Estados Unidos podem sofrer longos adiamentos porque a Fifa precisa cumprir as normas locais de segurança contra raios.

De acordo com os protocolos dos EUA, a partida é suspensa imediatamente se for detectado um raio em um raio de 13 km do estádio e pode ser retomada apenas após 30 minutos sem que haja mais um raio.

Qualquer nova detecção reinicia a contagem, o que significa que o adiamento pode se estender por várias horas se as tempestades persistirem.

A Fifa não tem um prazo fixo após o jogo ter sido cancelado. Cada situação é avaliada caso a caso.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

 

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