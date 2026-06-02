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Seleção brasileira desembarca nos EUA e faz primeiro treino à tarde

Brasil faz último amistoso antes da Copa contra o Egito no sábado (6)
Agência Brasil*
Publicado em 02/06/2026 - 13:29
Rio de Janeiro
Casemiro no desembarque da seleção brasileira nos EUA para disputar a Copa do Mundo - em 02/06/2026
© Rafael Ribeiro/CBF/Direitos Reservados

A seleção brasileira masculina de futebol desembarcou na manhã deste terça-feira (2) no aeroporto de Newark, na cidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde disputará a primeira fase da Copa do Mundo. A comitiva seguiu direto para o Hotel The Ridge, na própria cidade. Ao descer do avião o técnico italiano Carlo Ancelotti assegurou a jornalistas que a Amarelinha está apta a enfrentar as melhores seleções do mundo.

“Essa Copa do Mundo não tem um favorito. [Há] equipes muito fortes", disse o treinador italiano de 66 anos. “O Brasil vai competir com todas as outras equipes [em igualdade]”, assegurou o treinador, motivado após a goleada sobre o Panamá (6 a 2) no último domingo (31) no Maracanã.

Apesar da viagem de 10 horas e dos possíveis sintomas de jet lag –um deles é cansaço, devido à mudança brusca do fuso horário que afeta o metabolismo – a seleção fará o primeiro treino na tarde de hoje (2), a partir das 17h (horário de Brasília), no Centro de Treinamento (CT) do New York Red Bulls. O local fica na cidade de Morris, a 18 quilômetros de Nova Jersey.

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No próximo sábado (6), o Brasil enfrenta o Egito, no último compromisso antes da estreia na Copa. O amistoso começará às 19h, no estádio Huntington Bank Field, na cidade de Cleveland, em Ohio.

Faltam nove dias para a abertura da Copa do Mundo. A estreia do Brasil será contra Marrocos, em 13 de junho (um sábado), em Nova Jersey. A Amarelinha está no Grupo C, que tem ainda Haiti e Escócia.

* Com informações da Reuters.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Seleção Brasileira Desembarque Nova Jersey agenciabrasilnacopa Treino Amistoso Egito Copa do Mundo
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