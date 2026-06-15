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Esportes

Seleção brasileira se reapresenta e faz 1º treino para encarar Haiti

Raphinha, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães ficam fora da atividade
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 15/06/2026 - 20:29
São Paulo
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Training - Columbia Park Training Facility, Morristown, New Jersey, U.S. - June 15, 2026 Brazil's Lucas Paqueta during training IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto
© CAEAN COUTO

A seleção brasileira se reapresentou no fim da tarde desta segunda-feira (15) no Columbia Park, centro de treinamento do New York Red Bulls, em Morristown.

Após os jogadores terem o último domingo (14) de folga, o técnico Carlo Ancelotti comandou o primeiro treino para o segundo compromisso pelo Grupo C da Copa do Mundo, que será na sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Haiti, na Filadélfia.

A imprensa teve acesso somente aos 15 minutos iniciais. Durante este tempo, 22 dos 26 convocados participaram de uma atividade leve de movimentação e toques de bola, sem qualquer indício de escalação para o jogo de sexta.

Mais uma vez, Neymar não foi a campo. O atacante, que trata uma lesão grau dois na panturrilha direita e sequer treinou com bola desde a convocação, fez novo exame de ressonância magnética nesta segunda para avaliar a recuperação.

Já o zagueiro Gabriel Magalhães, o volante Bruno Guimarães e o atacante Raphinha foram poupados por "controle de carga", segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O trio, titular no empate por 1 a 1 com Marrocos, no último sábado (13), em Nova Jersey, na estreia da Copa, apareceu no gramado, mas não participou do treino com os demais companheiros. Raphinha, inclusive, estava de chinelo, com bolhas em um dos pés.

Ancelotti tem mais três dias de atividades para definir o time a ser escalado diante do Haiti. Nesta terça-feira (16), o treino será fechado à imprensa, a partir das 12h (horário de Brasília).

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Edição:
Carolina Pimentel
Copa do Mundo 2026 brasil Ancelotti
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