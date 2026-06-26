Sem Censura recebe pioneiras do futebol a um a 1 ano da Copa no Brasil

No clima do esporte, o programa Sem Censura forma uma bancada histórica com grandes mulheres na edição inédita desta sexta-feira (26), às 16h, na TV Brasil. A um ano da abertura da Copa do Mundo Feminina que será disputada no país em junho de 2027, a apresentadora Cissa Guimarães entrevista jogadoras pioneiras da categoria.

O programa do canal público reconhece a importância de personalidades que ajudaram a construir o legado da modalidade em território nacional. O papo inclui veteranas que abriram caminhos para as campeãs de hoje e inspiram as novas gerações com seu talento, carisma e persistência.

A roda de conversa recebe ex-atletas como Marisa Pires, a Caju, primeira capitã da história da seleção brasileira feminina; Marilza Martins da Silva, a Pelezinha, meia-atacante que entrou para a história do futebol brasileiro ao marcar o primeiro gol oficial da Amarelinha, em 1988; e Márcia Matos, a Russa, que, além de disputar o Mundialito, foi bicampeã sul-americana em 1991 e 1995.

Antonia Pellegrino, diretora-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que faz a gestão da TV Brasil, celebra o conteúdo especial.

"A um ano da Copa do Mundo Feminina no Brasil, o Sem Censura presta uma justa homenagem às pioneiras que abriram caminho para o futebol feminino no país. Contar suas histórias é também preparar o público para viver, em 2027, a Copa mais brasileira de todas: a Copa das mulheres. Levar essas trajetórias ao ar é a essência da comunicação pública: reconhecer, valorizar e inspirar novas gerações", destaca.

A resenha do bate-papo ainda conta com a jornalista Marília Arrigoni, apresentadora do programa Stadium esportivo, produção tradicional da emissora, como debatedora na bancada. O encontro resgata histórias de superação que mostram o pioneirismo e a dedicação das mulheres brasileiras para conquistar o espaço que o esporte feminino tem hoje no país com a estrela Marta e a seleção de craques que defendem as cores do Brasil atualmente nos gramados.

A tela do futebol feminino

Com uma jornada esportiva consolidada nas transmissões de competições nacionais do futebol feminino, a TV Brasil exibe há três anos os principais campeonatos disputados pelas equipes nacionais, como a séries A1, as fases decisivas da A2 e A3, além das finais das categorias de base. Essa valorização ratifica o canal como a tela do futebol feminino.

Em 2025, a audiência dos jogos registrou um crescimento de 25% o que confirma o acerto da aposta da televisão pública no futebol feminino como forma de popularização do esporte. As exibições neste ano também conquistam resultados expressivos em audiência. Apenas nas cinco primeiras rodadas do ano, de acordo com o Ibope, o alcance das partidas superou a marca de 1 milhão de pessoas.

As transmissões dos confrontos do esporte contribuíram positivamente para a média de audiência diária da TV Brasil nas praças monitoradas de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, além do consolidado dessas três localidades.

A integração com as emissoras parceiras que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) amplia a difusão do futebol feminino para uma escala nacional com transmissões disponíveis em todo o país. Atualmente, a rede é formada por 165 emissoras de televisão e outras 168 emissoras de rádio. No site da EBC é possível conferir os veículos de cada região que retransmitem a programação da TV Brasil.

Sobre o programa

O Sem Censura faz parte da programação do canal público desde 1985, quando estreou no dia 1º de julho na então TVE/RJ, hoje TV Brasil, sob o comando de Tetê Muniz. O bate-papo criado por Fernando Barbosa Lima ficou mais conhecido com o rosto de jornalistas como Lúcia Leme e Leda Nagle na apresentação. Desde 2024, a atração voltou ao formato original com Cissa Guimarães na bancada.

A roda de conversa recebe artistas e profissionais de diversas áreas para discutir temas do momento que interessam à sociedade. O vespertino tem quadro fixo de debatedores que se revezam ao longo da semana. Em 2025, a premiada produção da TV Brasil completou quatro décadas no ar.

Vencedor do Prêmio APCA de melhor programa de televisão em 2024 e finalista no ano passado, o Sem Censura conquistou, por duas vezes consecutivas, o reconhecimento com o Prêmio Melhores do Ano NaTelinha, na categoria Melhor Programa de Entrevistas nos anos de 2024 e 2025.

A interatividade está presente no Sem Censura com a hashtag #semcensura nas redes sociais. O público também pode participar pelo WhatsApp (21) 99903-5329. A apresentadora da roda de conversa lê e comenta as mensagens, enquanto os convidados respondem às perguntas enviadas.

Com transmissão de segunda a sexta, às 16h, o programa é exibido simultaneamente na telinha, no app TV Brasil Play e no YouTube do canal. O conteúdo diário fica disponível em formato de podcast no Spotify. O Sem Censura ainda tem janela alternativa na programação da TV Brasil mais tarde, no mesmo dia, às 23h30.

Serviço

Sem Censura – Segunda a sexta, às 16h, na TV Brasil

Sem Censura (reprise) – Segunda a sexta, às 23h30, na TV Brasil

Sem Censura – Spotify - https://open.spotify.com/show/09O9CTA1nHctKJ2AdII0JZ

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