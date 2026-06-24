logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Suíça bate anfitrião Canadá e garante liderança no Grupo B da Copa

Vargas e Manzambi marcaram na vitória por 2 a 1 em Vancouver
Agência Brasil
Publicado em 24/06/2026 - 18:57
Rio de Janeiro
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group B - Switzerland v Canada - BC Place, Vancouver, Canada - June 24, 2026 Switzerland's Johan Manzambi celebrates scoring their second goal with Breel Embolo REUTERS/Albert Gea
© REUTERS/Albert Gea/Proibida reprodução
Reuters

Deu Suíca no jogo decisivo contra o anfitrião Canadá na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. As duas equipes somavam quatro pontos cada uma e entraram em campo no estádio Vancouver Place buscando a vitória para conquistar a liderança. Os suíços levaram a melhor com 2 a 1 no placar com gols de Rubén Vargas e Johan Manzambi. Do lado canadense, Promise David diminuiu.

Com o triunfo, a seleção suíça fechou a fase de grupos no topo da chave B, com sete pontos, e seguirá em Vancouver no mata-mata (16 avos de final). Já o anfitrião Canadá, terminou em segundo lugar, com três pontos, e disputará a segunda fase em Los Angeles (Estados Unidos).

No primeiro tempo, a seleção suiça sobressaiu com mais posse de bola e teve a melhor chance de abrir o placar aos 10 minutos, após o atacante Embolo chutar cara a cara o goleiro Crépeau. O arqueiro deu rebote e Manzambi aproveitou para chutar novamente ao gol, mas a bola bateu na zaga canadense e saiu. Após a pausa para a hidratação, os canadenses passaram a trocar passes no campo suíço e investir em contra-ataques. Em um deles, Larin disparou com a bola, invadiu a aréa e bateu certeiro, mas o goleiro Kobel defendeu. Dez minutos depois, Ahmed na esquerda recebeu passe de Jonathan David e chutou rasteiro, mas Kobel atento espalmou para fora.

Após o intervalo, em apenas 43 segundos de bola rolando, a Suíça inaugurou o placar. A jogada do primeiro gol começou com belo lançamento para Manzambi, no ataque do lado esquerdo: o camisa 9 cruzou para Vargas bater para o fundo da rede. Não demorou muito para os suiços ampliarem. Aos 11 minutos, Embolo recebeu lançamento, dominou a bola e rolou para Manzambi chutar de primeira, aumentando para 2 a 0 a vantagem dos suíços.

Nos 15 minutos finais, os canadenses se lançaram no ataque. Aos 30 minutos, após lançamento preciso do campo de defesa para Saliba, o volante ajeitou a bola, se livrou da marcação e cruzou na medida para Promise David bater no fundo da rede e diminuir para o Canadá. Detalhe: Promise acabara de deixar o banco de resevas quando balançou a rede. Nos minutos finais os canadenses pressionaram em busca do empate, mas foi em vão.

Relacionadas
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Training - Columbia Park Training Facility, Morristown, New Jersey, U.S. - June 23, 2026 Brazil's Vinicius Junior and Neymar Jr. during training IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta
Com Neymar de volta, Brasil encara Escócia, velha conhecida em Copas
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v DR Congo - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 23, 2026 DR Congo fan Michel Nkuka Mboladinga, also known as Lumumba Vea in the stands before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Congolês leva Lumumba para a Copa e celebra legado do pan-africanista
seleção feminina, futebol, amistoso Brasil x Japão 2025
Mundial Feminino de 2027 será disputado em oito cidades brasileiras
Suíça Copa do Mundo 2026 liderança Grupo B Canadá Vargas Manzambi.
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Edin Dzeko, da Bósnia, comemora o segundo gol da sua equipe 24 de junho de 2026 REUTERS/Carlos Barria
Esportes Bósnia põe fim a sonho do Catar na Copa e fica perto da classificação
qua, 24/06/2026 - 20:44
São Paulo (SP), 24/06/2026 - Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participa com o Padre Júlio Lancellotti na Casa de Oração do Povo da Rua, no bairro da Luz, do lançamento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População em Situação de Rua (PNAIS Rua), que estabelece diretrizes para garantir atendimento contínuo e integral a essa população. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Saúde Saúde anuncia ampliação do atendimento à população em situação de rua
qua, 24/06/2026 - 19:58
Notas de dólar 16 de maio de 2016 REUTERS/Kham
Economia Dólar sobe a R$ 5,20 e volta a atingir maior valor em três meses
qua, 24/06/2026 - 19:29
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group B - Switzerland v Canada - BC Place, Vancouver, Canada - June 24, 2026 Switzerland's Johan Manzambi celebrates scoring their second goal with Breel Embolo REUTERS/Albert Gea
Esportes Suíça bate anfitrião Canadá e garante liderança no Grupo B da Copa
qua, 24/06/2026 - 18:57
Rio de Janeiro (RJ) 22/03/2024 – Temporal atinge o Rio de Janeiro e trabalhadores deixam a região central da cidade, que tem ponto facultativo decretado com previsão de chuvas extremas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Chuva no RJ cancela show em transmissão gratuita de jogo do Brasil
qua, 24/06/2026 - 18:51
Brasília (DF) 20/06/2024 Senador Jaques Wagner durante coletiva após reunião de líderes no Senado. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Política Jaques Wagner anuncia saída da liderança do governo no Senado
qua, 24/06/2026 - 18:49
Ver mais seta para baixo