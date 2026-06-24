Suíça bate anfitrião Canadá e garante liderança no Grupo B da Copa
Deu Suíca no jogo decisivo contra o anfitrião Canadá na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. As duas equipes somavam quatro pontos cada uma e entraram em campo no estádio Vancouver Place buscando a vitória para conquistar a liderança. Os suíços levaram a melhor com 2 a 1 no placar com gols de Rubén Vargas e Johan Manzambi. Do lado canadense, Promise David diminuiu.
Com o triunfo, a seleção suíça fechou a fase de grupos no topo da chave B, com sete pontos, e seguirá em Vancouver no mata-mata (16 avos de final). Já o anfitrião Canadá, terminou em segundo lugar, com três pontos, e disputará a segunda fase em Los Angeles (Estados Unidos).
🇨🇭 Switzerland have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026
No primeiro tempo, a seleção suiça sobressaiu com mais posse de bola e teve a melhor chance de abrir o placar aos 10 minutos, após o atacante Embolo chutar cara a cara o goleiro Crépeau. O arqueiro deu rebote e Manzambi aproveitou para chutar novamente ao gol, mas a bola bateu na zaga canadense e saiu. Após a pausa para a hidratação, os canadenses passaram a trocar passes no campo suíço e investir em contra-ataques. Em um deles, Larin disparou com a bola, invadiu a aréa e bateu certeiro, mas o goleiro Kobel defendeu. Dez minutos depois, Ahmed na esquerda recebeu passe de Jonathan David e chutou rasteiro, mas Kobel atento espalmou para fora.
Switzerland and Canada book their place in the #FIFAWorldCup Round of 32 🔒— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026
Após o intervalo, em apenas 43 segundos de bola rolando, a Suíça inaugurou o placar. A jogada do primeiro gol começou com belo lançamento para Manzambi, no ataque do lado esquerdo: o camisa 9 cruzou para Vargas bater para o fundo da rede. Não demorou muito para os suiços ampliarem. Aos 11 minutos, Embolo recebeu lançamento, dominou a bola e rolou para Manzambi chutar de primeira, aumentando para 2 a 0 a vantagem dos suíços.
Nos 15 minutos finais, os canadenses se lançaram no ataque. Aos 30 minutos, após lançamento preciso do campo de defesa para Saliba, o volante ajeitou a bola, se livrou da marcação e cruzou na medida para Promise David bater no fundo da rede e diminuir para o Canadá. Detalhe: Promise acabara de deixar o banco de resevas quando balançou a rede. Nos minutos finais os canadenses pressionaram em busca do empate, mas foi em vão.