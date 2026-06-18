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Esportes

Suíça deslancha no fim e vence Bósnia com 2 gols de jogador reserva

Manzambi marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 em Los Angeles (EUA)
Rory Carroll*
Publicado em 18/06/2026 - 19:25
Inglewood (Estados Unidos)
Johan Manzambi, da Suíça, comemora após a partida 18 de junho de 2026 IMAGN IMAGES via Reuters/Kirby Lee
© Reuters/KIRBY LEE/Proibida reprodução
Reuters

A Suíça venceu a Bósnia por 4 a 1, com a ajuda de dois gols do reserva Johan Manzambi no segundo tempo, e assumiu a dianteira no Grupo B da Copa do Mundo nesta quinta-feira (18), no Estádio de Los Angeles.

Após um primeiro tempo sem grandes acontecimentos, os suíços finalmente romperam a defesa da Bósnia quando Manzambi, três minutos após sair do banco de reservas, acertaram um chute de primeira para abrir o placar aos 29 minutos da etapa final.

A favorita Suíça marcou novamente com Rubén Vargas, e Manzambi acrescentou mais um antes de Ermin Mahmic descontar para a Bósnia. O capitão suíço, Granit Xhaka, converteu um pênalti para fechar a vitória.

A Suíça, que soma quatro pontos e precisa de mais um na última rodada da fase de grupos para garantir vaga no mata-mata como líder ou vice-líder, enfrenta o Canadá em Vancouver na quarta-feira (24).

A Bósnia, com um ponto, joga contra o Catar em Seattle.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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