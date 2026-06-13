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Esportes

Suíça desperdiça chances e Catar arranca empate no fim pelo Grupo B

Asiáticos marcam aos 49 do 2º tempo e frustram europeus na Califórnia
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 13/06/2026 - 18:31
São Paulo
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group B - Qatar v Switzerland - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - June 13, 2026 Qatar's Boualem Khoukhi scores their first goal REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY
© Reuters/Carlos Barria/Proibida reprodução

A máxima do futebol do "quem não faz, toma" se fez presente no jogo que finalizou a primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo. Neste sábado (13), Suíça e Catar empataram por 1 a 1 no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia (Estados Unidos).

Os suíços desperdiçaram várias oportunidades ao longo da partida. Foram 26 chutes, mas apenas sete em direção a meta catari. Com bem menos finalizações (sete, quatro no gol), a equipe asiática conseguiu a igualdade nos acréscimos da etapa final e somou seu primeiro ponto da história em um Mundial. Sede da edição anterior, a seleção do país perdeu os três jogos que fez em 2022.

Com um ponto cada, Suíça e Catar se igualam a Canadá, outro anfitrião da Copa, e Bósnia e Herzegovina, que ficaram no 1 a 1 na última sexta-feira (12), no Toronto Field. Foi o primeiro jogo de Mundial em solo canadense na história.

O Grupo B prossegue na próxima quinta-feira (18). Às 16h (horário de Brasília), a Suíça joga novamente na Califórnia, mas em Los Angeles, no SoFi Stadium, contra a Bósnia. Mais tarde, às 19h, o Catar vai ao Canadá encarar os donos da casa no BC Place Stadium, em Vancouver.

Relógios suíços costumam significar precisão, eficiência. O mesmo não pôde ser dito sobre a seleção de futebol alpina, em que pese a vantagem no marcador ao final do primeiro tempo. Os europeus finalizaram 14 vezes nos 45 minutos iniciais, sendo 12 dentro da área, mas balançaram as redes somente em uma cobrança de pênalti.

Aos 13 minutos, o goleiro Mahmoud Abunada chegou atrasado na dividida em cima do volante Remo Freuler, dentro da área. Após três minutos de análise da arbitragem de vídeo (VAR) sobre a marcação ou não de impedimento, o atacante Breel Embolo bateu ​e mandou para as redes.

Com o jogo sob controle, a Suíça passou a cadenciar as ações para evitar maior desgaste por conta do forte calor em Santa Clara. O Catar, por sua vez, tentava sair em velocidade quando tinha a posse da bola, mas esbarrava na própria limitação técnica e na marcação dos europeus, quase sempre em superioridade numérica.

Quando a vitória suíça parecia encaminhada, veio a punição pelas oportunidades desperdiçadas. Nos acréscimos, aos 49 minutos da etapa final, o zagueiro Boualem Khoukhi apareceu na área e, de cabeça, fez o gol que explodiu a torcida catari presente na Califórnia, garantindo o empate.

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Edição:
Sabrina Craide
Copa do Mundo 2026 Suíça Catar
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