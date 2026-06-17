Técnico do tetra, Carlos Alberto Parreira é internado no Rio

O ex-técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, campeão da conquista do tetracampeonato, na Copa do Mundo de 1994, está internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro.

Parreira foi diagnosticado em 2023 com linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema de defesa do organismo. No ano passado, o ex-técnico apresentou sinais de recuperação e de remissão da doença.

Mas, em 2025, Parreira voltou a conviver com os sintomas da doença e retomou o tratamento oncológico, com acompanhamento médico permanente.

Em nota, o Hospital Samaritano confirmou a internação de Parreira, mas não deu detalhes sobre o estado de saúde do ex-treinador da seleção brasileira.



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Carreira

Professor de educação física, formado pelo Exército, Parreira é um dos nomes mais vitoriosos da história do futebol brasileiro. Como treinador, comandou a equipe na vitória da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, após o Brasil ficar 24 anos sem conquistar títulos mundiais de futebol.

Além do tetra, foi vencedor da Copa América de 2004 e da Copa das Confederações de 2005. Antes, fez parte da comissão técnica da seleção tricampeã mundial em 1970 como preparador físico. Em 2013, foi coordenador técnico da seleção que venceu a Copa das Confederações.