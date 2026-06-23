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Esportes

Técnico do tetra, Parreira apresenta melhora, mas permanece na UTI

Segundo boletim médico, não há previsão de alta
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/06/2026 - 06:45
Rio de Janeiro
Equipe técnica dá coletiva no centro de mídia na Granja Comary. Na foto, o coordenador técnico, Carlos Alberto Parreira (Tomaz Silva/Agência Brasil)
© 26 17:10:02

O técnico campeão do tetra, Carlos Alberto Parreira, 83 anos, apresentou melhora clínica nesta segunda-feira (22). Parreira “está com pouca sedação e ainda respira com o auxílio de aparelhos”, de acordo com boletim médico do Hospital Samaritano Barra.

Parreira segue “internado na UTI com inflamação pulmonar e insuficiência respiratória aguda”. O quadro continua exigindo cuidados intensivos e não há previsão de alta.

O treinador, de 83 anos, está internado desde o dia 17 deste mês, com um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que ataca o sistema de defesa do organismo.

No ano passado, apresentou sinais de remissão da doença, mas pouco depois ela voltou e Parreira retomou o tratamento. médico.


 

 

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