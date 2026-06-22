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Esportes

Tiago Splitter vê Chicago Bulls como "um quadro branco para pintar"

Brasileiro comandará time que teve Michael Jordan no elenco
Igor Santos - Repórter da EBC
Publicado em 22/06/2026 - 18:06
Rio de Janeiro
Jun 17, 2026; Chicago, Il, USA; New Chicago Bulls head coach Tiago Splitter smiles during a press conference at Advocate Center. Mandatory Credit: Kamil Krzaczynski-Imagn Images
© Reuters/Kamil Krzaczynski/proibida reprodução

Após ter sido anunciado na última terça-feira (16) e apresentado à torcida no dia seguinte, o brasileiro Tiago Splitter falou pela primeira vez com a imprensa brasileira como técnico do Chicago Bulls. Nesta segunda-feira (22), em uma entrevista virtual, Splitter disse considerar a oportunidade na famosa franquia da NBA (liga de basquete dos Estados Unidos) uma chance de "começar do zero".

"Tomei essa decisão pela projeção de futuro, por poder realmente colocar esse time para jogar da forma que eu gosto. Temos um núcleo jovem. Vir para Chicago, para uma franquia como o Bulls é ter praticamente um quadro branco para pintar", disse o técnico de 41 anos.

Splitter adicionou ao currículo mais um pioneirismo entre brasileiros. Como atleta, foi o primeiro jogador do Brasil a vencer a NBA, no caso pelo San Antonio Spurs, em 2014. Na temporada passada, ao assumir de forma repentina e interina o comando do Portland Trail Blazers após o afastamento do ex-técnico Chauncey Billups - investigado pelo FBI em um esquema de manipulação de jogos de pôquer -, Splitter foi então o primeiro brasileiro a treinar uma equipe na liga dos Estados Unidos.

Ao fim da temporada, também foi o primeiro a dirigir um time em uma partida de playoffs e o primeiro a vencer um jogo no mata-mata da NBA. Ao fim da temporada, o Portland Trail Blazers não efetivou Splitter, que acabou assinando com o Chicago Bulls, tornando-se então o primeiro brasileiro efetivado como técnico de uma equipe da maior liga de basquete do mundo.

"É um orgulho poder ser, por sorte, o primeiro em tantas coisas. Espero que eu seja o primeiro de muitos. É um feito ótimo, mas não penso nisso no dia a dia. Tenho vários objetivos no momento, várias coisas para fazer, acaba que vou passo a passo", revelou.

Splitter assume uma das equipes mais famosas da NBA. O Chicago Bulls tem seis títulos da liga, todos conquistados na década de 90, quando teve Michael Jordan em seu elenco. De lá para cá, a franquia não retomou o protagonismo e vem em um momento de reconstrução, tendo reformulado todo o seu departamento técnico e começado a investir em um time jovem para buscar resultados a longo prazo. Nesta semana, por exemplo, a equipe de Chicago terá a quarta escolha no draft, a noite em que jovens do basquete universitário dos Estados Unidos ou de outras partes do mundo são recrutados para atuar profissionalmente na NBA.

"É algo que o brasileiro não está acostumado a ver, mas nos esportes americanos é muito comum. Vim para desenvolver os nossos jogadores, para que se tornem melhores. Temos que ter paciência. É um processo longo às vezes. Desenvolvê-los e aos poucos colher esses frutos. Quero imprimir um estilo de ganhar mais posses de bola, jogar rápido, mas mais importante que isso é criar uma cultura. Mais do que vitórias e derrotas. Espero continuar essa ascensão na carreira e que o Bulls tenha uma ascensão parecida e que possa competir por títulos no futuro", concluiu Splitter.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Tiago Splitter técnico Chicago Bulls basquete NBA draft Michael Jordan
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