Tunísia contrata treinador que derrotou a Argentina em 2022

A Tunísia substituiu o técnico francês Sabri Lamouchi por seu compatriota Hervé Renard, após a derrota por 5 x 1 para a Suécia na primeira rodada da Copa do Mundo, em Monterrey, no último domingo, segundo a Federação Tunisiana de Futebol (FTF).

Lamouchi, primeiro técnico demitido do torneio, havia sido contratado em janeiro com vínculo até 2028. Ele deixa o cargo antes das partidas contra o Japão, no próximo sábado, e a Holanda, em 25 de junho, pela fase de grupos.

A Tunísia venceu apenas um dos cinco jogos sob o comando de Lamouchi, 1 x 0 sobre o Haiti em março, mas perdeu por 1 x 0 para a Áustria e sofreu uma goleada de 5 x 0 contra a Bélgica em dois jogos preparatórios para a Copa do Mundo neste mês.

De acordo com a emissora de televisão estatal do país, a Television Tunisienne, Renard chegaria a Monterrey ainda nesta terça-feira para se juntar à equipe.

Renard, bicampeão da Copa Africana de Nações, treinou a Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2022 no Catar e a conduziu a uma famosa vitória sobre a Argentina, que acabou se sagrando campeã, na primeira rodada da fase de grupos.

Ele deixou o cargo para treinar a seleção feminina da França na Copa do Mundo de 2023 e nas Olimpíadas de Paris, antes de retornar à Arábia Saudita e ajudar a seleção masculina a se classificar para sua terceira Copa do Mundo consecutiva.

Depois, ele foi substituído por Georgios Donis na preparação para o torneio.

* Reportagem de Nick Said e Latifa Guesmi, em Túnis, e de Ahmed El Ghannam e Mohamed Yossry, no Cairo

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