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Veja os jogos deste domingo na Copa do Mundo 2026

Alemanha, Equador, Holanda e Suécia estão entre as que entram em campo
Pedro Peduzzi - repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/06/2026 - 08:40
Brasília
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 General view of a replica World Cup trophy during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach
© REUTERS/Kai Pfaffenbach/ Proibido reprodução

Todos os jogos da primeira rodada dos grupos E e F da Copa do Mundo Fifa 2026 serão disputados neste domingo (14).

Grupo E:

  • Alemanha x Curaçau, às 14h, em Houston (EUA).
  • Costa do Marfim x Equador, às 2h, na Filadélfia (EUA).

Grupo F:

  • Holanda x Japão, às 17h, em Dallas (EUA).
  • Suécia x Tunísia, às 23h, em Monterrey (MEX).

Grupo E

Com um currículo de quatro Copas do Mundo (1954, 1974, 1990 e 2014) e uma equipe tecnicamente qualificada, a Alemanha é apontada como a equipe favorita do Grupo E, que tem, ainda, Curaçau, Costa do Marfim e Equador.

A equipe favorita para a ocupar a segunda vaga do grupo é o Equador. Com um time sólido e competitivo, o Equador fez uma ótima campanha durante as eliminatórias da América do Sul, ficando na segunda posição, à frente do Brasil e atrás apenas da Argentina.

Costa do Marfim, um time de força física e velocidade, e Curaçau, estreante em Copas do Mundo, correm por fora. Caso se classifiquem, serão certamente grandes surpresas no torneio.

Grupo F

Uma das chaves mais equilibradas desta edição da Copa do Mundo é o Grupo F, com Holanda, Japão, Suécia e Tunísia.

Não há um favorito absoluto, ainda que, historicamente, a Holanda e a Suécia tenham feito campanhas mais bem sucedidas do que as demais equipes em outras copas. Os dois países também têm um elenco de qualidade, organizado defensivamente.

O Japão, por sua vez, possui uma das melhores gerações de sua história. Costuma fazer um jogo de transições rápidas e muita disciplina tática, o que pode acabar surpreendendo seus concorrentes. Já a Tunísia pode ser apontada como azarão do grupo, apesar da boa campanha feita durante as eliminatórias africanas.

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Edição:
Vinicius Lisboa
Copa do Mundo 2026 Fifa Alemanha Equador Holanda Grupo E Grupo F
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