Veja os resultados dos jogos de quinta-feira (18) na Copa

As partidas desta quinta-feira (18) abriram a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026. Foram quatro partidas disputadas pelos grupos A e B.

>> Veja os resultados dos jogos de hoje:

África do Sul 1 x 1 República Tcheca (Grupo A)

A África do Sul e a República Tcheca terminaram em 1 a 1. O atacante tcheco Michael Sadílek abriu o placar. Ele fez o gol mais rápido da Copa do Mundo de 2026 nos primeiros seis minutos do jogo. Aos 60 minutos, os sul-africanos conseguiram fazer o gol de empate na marcação de um pênalti.

As duas seleções seguem com chances de classificação para a próxima rodada do torneio.

Suíça 4 x 1 Bósnia e Herzegovina (Grupo B)

A Suíça venceu a Bósnia por 4 a 1, com a ajuda de dois gols do reserva Johan Manzambi no segundo tempo, e assumiu a dianteira no Grupo B da Copa do Mundo nesta quinta-feira (18), no Estádio de Los Angeles. Com quatro pontos, os suecos precisam de apenas mais um para garantir vaga na próxima fase do Mundial.

Eles irão enfrentar o Canadá, em Vancouver, na quarta-feira (24). A Bósnia, com um ponto, joga contra o Catar em Seattle.

Canadá 6 x 0 Catar (Grupo B)

O Canadá (foto) conquistou a primeira vitória em uma Copa do Mundo. Anfitriões do evento ao lado de Estados Unidos e México, os canadenses golearam o Catar por 6 a 0 em Vancouver, pela segunda rodada do Grupo B.

O time da casa lidera a chave com os mesmos quatro pontos da Suíça, mas fica a frente no saldo de gols.

México x Coreia do Sul (Grupo A)

A última partida do dia é entre México e Coreia do Sul, às 22h (horário de Brasília), em Guadalajara, cidade mexicana.

Com três pontos obtidos após vencerem as partidas na primeira rodada, as seleções disputam a liderança provisória do Grupo A. Quem vencer nesta quinta-feira, praticamente garante vaga antecipada na próxima fase.