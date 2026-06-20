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Veja os resultados dos jogos de sexta-feira (19) na Copa

Agência Brasil
Publicado em 20/06/2026 - 00:13
Brasília
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Haiti - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 19, 2026 Brazil's Matheus Cunha scores their first goal IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang
© Reuters/James Lang/proibida reprodução

O Brasil venceu o Haiti nesta sexta-feira (19) com placar de 3 a 0. Com a vitória, a seleção brasileira acumula quatro pontos no Grupo C. 

>> Veja os resultados dos jogos desta sexta-feira (19):

Estados Unidos x Austrália (Grupo D)

Após uma boa primeira etapa, os Estados Unidos conseguiram a segunda vitória na Copa do Mundo de 2026, ao derrotarem a Austrália, por 2 a 0, nesta sexta-feira (19), em Seattle.
O triunfo foi conquistado com gols de Burgess (contra) e Freeman. A equipe dona da casa soma seis pontos em dois jogos e segue na liderança do Grupo D.

Escócia x Marrocos (Grupo C)

Na partida que abriu a segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, o Marrocos superou a Escócia por 1 a 0, em Boston. Africanos chegam a 4 pontos.

Brasil x Haiti (Grupo C)

O Brasil, enfim, desencantou na Copa do Mundo. Na noite desta sexta-feira (19), a seleção verde e amarela (foto) não teve maiores dificuldades para vencer o Haiti por 3 a 0, na partida que encerrou a segunda rodada do Grupo C, todo ele sediado nos Estados Unidos.

Com o triunfo na Filadélfia diante de mais de 68 mil torcedores, os brasileiros somam os mesmos quatro pontos de Marrocos. Uma das apostas de Carlo Ancelotti para esta sexta, Matheus Cunha fez valer a confiança do treinador e marcou duas vezes. O também atacante Vinícius Júnior foi outro a se destacar. O camisa 7 se envolveu em 100% dos gols da seleção brasileira na Copa até o momento.

Turquia x Paraguai (Grupo D)

Turquia e Paraguai entram em campo neste sábado (20), a meia-noite (horário de Brasília). As duas seleções não marcaram pontos, por terem perdido as partidas anteriores. Quem perder nesta segunda rodada ficará em situação muito difícil na terceira rodada, dependendo de vitória e de combinações de resultados para tentar se classificar entre os oito terceiros mais bem colocados nos 12 grupos da primeira fase da competição.

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Edição:
Carolina Pimentel
Copa do Mundo 2026 brasil haiti
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