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Veja os resultados dos jogos desta quarta-feira (17) na Copa

Inglaterra levou a melhor sobre a Croácia com placar de 4 a 2
Agência Brasil
Publicado em 17/06/2026 - 23:25
Brasília
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 17, 2026 England's Harry Kane shoots at goal under pressure from Croatia's Josip Sutalo REUTERS/Kai Pfaffenbach
© REUTERS/Kai Pfaffenbach/Proibida reprodução

As partidas desta quarta-feira (17) marcaram a estreia das seleções de Portugal e Inglaterra na Copa do Mundo 2026 e também o fim da primeira rodada da fase de grupos.

O time de Cristiano Ronaldo ficou somente no empate com a República Democrática do Congo (RDC).

Já a Inglaterra levou a melhor sobre a Croácia, com vitória por 4 a 2 no primeiro clássico europeu da Copa do Mundo, disputado no AT&T Stadium, na cidade de Dallas (Estados Unidos).

>> Veja abaixo os resultados dos jogos: 

Portugal 1 x 1 RD Congo

As seleções de Portugal e da República Democrática do Congo (RDC) se enfrentaram nesta quarta-feira (17), em Houston, nos Estados Unidos. Na estreia das seleções do Grupo K, o placar terminou em 1 a 1, com gosto de vitória para a RD Congo que marcou pela primeira vez em uma Copa do Mundo.

Inglaterra 4 x 2 Croácia 

A Inglaterra levou a melhor sobre a Croácia, com vitória por 4 a 2 no primeiro clássico europeu da Copa do Mundo, disputado no AT&T Stadium, na cidade de Dallas (Estados Unidos).

Os Três Leões - apelido da seleção britânica - mostraram determinação em campo para buscar o segundo título mundial, após jejum de 60 anos. No jogo de abertura do Grupo L do Mundial, o atacante Harry Kane balançou a redes duas vezes para os britânicos e tornou-se o maior artilheiro do país, ao lado de Gary Lineker, com 10 gols. 

Gana 1 x 0 Panamá 

Aos 50 minutos do segundo tempo, Yirenkyi marcou o gol, garantindo a vitória para a seleção africana. Gana conquistou o mesmo número de pontos da Inglaterra no Grupo L. 

Uzbequistão e Colômbia

O último jogo do dia será entre Uzbequistão e Colômbia, pelo Grupo K, a partir das 23h (horário de Brasília). É a primeira vez que o Uzbequistão participa de uma Copa do Mundo.

A Colômbia se destaca por ter um time experiente e competitivo, de jogo vertical, intenso e veloz.

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Edição:
Carolina Pimentel
Copa do Mundo 2026 Portugal Inglaterra Croácia
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