logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Vitória vira sobre Fortaleza e conquista o penta da Copa do Nordeste

Leão volta a ser campeão após 16 anos e iguala rival Bahia em títulos
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 06/06/2026 - 19:09
São Paulo
Salvador (BA), 06/06/2026 - Lance de jogo entre Vitória e Fortaleza válido pela Copa do Nordeste de Futebol. Foto: Victor Ferreira/EC Vitória
© Victor Ferreira/EC Vitória

Pela quinta vez na história, a Copa do Nordeste é do Esporte Clube Vitória. Neste sábado (6), o Leão rubro-negro derrotou o Fortaleza por 2 a 1 no Barradão, em Salvador, repetindo o placar do triunfo no jogo de ida, na última terça-feira (2), na Arena Castelão, na capital cearense.

Campeão em 1997, 1999, 2003, 2010 e, agora, 2026, o time comandado por Jair Ventura retoma o posto de maior vencedor da competição, perdido no ano passado para o arquirrival Bahia, a quem volta a igualar.

O Leão do Pici, que tinha ficado com a taça nas três ​anteriores em que decidiu o torneio (2019, 2022 e 2024), amargou um inédito vice-campeonato.

Nas contas do Vitória, porém, este é o sexto título e, não, o quinto. O clube entende que o Torneio José Américo de Almeida Filho, de 1976, organizado pela Federação Paraibana de Futebol, tem o peso de uma Copa do Nordeste.

Há um pleito junto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), realizado em 2021 e que também envolve o Náutico, pelo reconhecimento de conquistas regionais anteriores a 1994.

Prêmio

Com o título, o Leão rubro-negro garante vaga antecipada à terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Além disso, o clube assegurou, durante a campanha, um acumulado de R$ 6,5 milhões, sendo R$ 1 milhão pelo triunfo na decisão.

O herói do penta foi Emmanuel Martínez. Aos 26 minutos do segundo tempo, quando o Vitória perdia por 1 a 0 graças a um gol de Luiz Fernando na etapa inicial, o também atacante Erick bateu escanteio rasteiro pela direita e o meia argentino, livre, próximo da entrada da área, chutou de primeira, no ângulo direito do goleiro João Ricardo.

O Fortaleza se lançou com tudo ao ataque para recuperar a vantagem de um gol e, pelo menos, levar a decisão para os pênaltis, sem sucesso.

Pelo contrário. Aos 45, Martínez afastou a bola com um chutão desde o campo de defesa e deu o contra-ataque para Renato Kayzer. O centroavante invadiu a área e bateu rasteiro para virar o placar e decretar o título.

Relacionadas
Lance de jogo de vôlei entre Brasil e. Bulgária. Foto: Patricy Albuquerque/CBV
Invicto, Brasil enfrenta campeãs olímpicas na Liga das Nações de Vôlei
São Paulo - 05/06/2026 - TV Brasil transmite duelo de favoritos Sesi Araraquara x Sampaio Basquete neste domingo pela LBF. CRÉDITO: ARTE MARKETING/EBC
TV Brasil transmite Sesi Araraquara x Sampaio Basquete neste domingo
Tenista Guto Miguel. Foto: gutomigueltenista/Instagram
Guto Miguel se torna 1º brasileiro campeão juvenil em Roland Garros
Edição:
Juliana Cézar Nunes
esportes vitória Fortaleza Copa do Nordeste
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Salvador (BA), 06/06/2026 - Lance de jogo entre Vitória e Fortaleza válido pela Copa do Nordeste de Futebol. Foto: Victor Ferreira/EC Vitória
Esportes Vitória vira sobre Fortaleza e conquista o penta da Copa do Nordeste
sab, 06/06/2026 - 19:09
Smoke billows from southern Lebanon following an Israeli strike, as seen from Nabatieh, Lebanon, June 6, 2026. REUTERS/Stringer
Internacional EUA atacam instalações iranianas após Irã lançar drones perto de Ormuz
sab, 06/06/2026 - 19:00
Sena da Madureira (AC), 06/06/2026 - Governo monitora área após queda de ponte em Sena Madureira; bombeiros suspendem navegação no Rio Iaco. Foto: Governo do Acre/Divulgação
Geral Ponte de R$ 36 milhões desaba e deixa quatro feridos no Acre
sab, 06/06/2026 - 18:02
Rio de Janeiro (RJ), 27/08/2025 – Alunos jogam xadrez durante intervalo no Ginásio Experimental Olímpico Reverendo Martin Luther King, na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Ministério abre inscrição para prêmio Melhores Práticas em Jogo
sab, 06/06/2026 - 17:15
Lance de jogo de vôlei entre Brasil e. Bulgária. Foto: Patricy Albuquerque/CBV
Esportes Invicto, Brasil enfrenta campeãs olímpicas na Liga das Nações de Vôlei
sab, 06/06/2026 - 16:56
São Paulo- 04/06 /2026 -Rádio MEC, mais uma edição inédita do Conversa com o Autor. Foto: Divulgação
Cultura Conversa com o Autor homenageia poeta amazonense Thiago de Mello
sab, 06/06/2026 - 16:35
Ver mais seta para baixo