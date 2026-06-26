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Esportes

Vôlei: Brasil é superado pela Itália, seu 2º revés na Liga das Nações

Seleção masculina encara anfitriões eslovenos às 15h30 deste sábado
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 26/06/2026 - 18:22
Rio de Janeiro
Brasil perde para Itália por 3 sets a 1, em 26/06/2026 - segundo revés seguido na Liga das Nações Masculina
© Divulgação/FIVB

A seleção masculina de vôlei passa por uma fase de instabilidade na Liga das Nações. Nesta sexta-feira (26), o Brasil sofreu a segunda derrota consecutiva na competição. A equipe dirigida por Bernardinho não resistiu à Itália, que venceu por 3 sets a 1, com parciais de 25/19, 25/23, 22/25 e 25/23 em Liubliana (Eslovênia).

O ponteiro Matteo Bottolo e o oposto Alessandro Bovolenta - filho do ex-central Vigor Boloventa, ídolo do vôlei italiano, que faleceu em 2012 - comandaram o triunfo da seleção europeia, com 20 e 19 pontos, respectivamente. A Itália foi letal, principalmente, no saque, com nove pontos no fundamento, contra dois do Brasil.

Pelo lado verde e amarelo, o ponteiro Lucarelli (14 pontos), o oposto Bryan e Judson (ambos com 12 pontos) foram os principais jogadores. O também central Flávio, com quatro pontos de bloqueio dos nove anotados por ele no jogo, foi outro destaque.

O próximo desafio será neste sábado (27), às 15h30 (horário de Brasília), contra os anfitriões. No domingo (28), às 11h30, será a vez de pegar o Canadá, novamente em Liubliana. A competição tem transmissão ao vivo online no canal VBTV da Federação Internacional de Voleibol (Volleyball World). 

Pontuação e classificação

Na Liga das Nações, 18 seleções fazem 12 jogos entre si ao longo de três semanas, cada uma com quatro partidas e duelos em diferentes países. Após quatro confrontos - e quatro vitórias - em Brasília, o Brasil enfrenta, neste momento, uma sequência de quatro encontros na Eslovênia. Entre os dias 15 e 19 de julho, a série será em Chicago (Estados Unidos), encerrando a primeira fase.

A pontuação funciona da seguinte forma: vitória por 3 sets a 0 ou 3 a 1 garante três pontos; triunfo por 3 a 2 dá dois pontos à seleção ganhadora e um à perdedora. As sete melhores campanhas vão à fase eliminatória, de 29 de julho a 2 de agosto, em Ningbo (China). Os anfitriões já estão classificados.

O Brasil caiu para o sexto lugar, estacionado nos 11 pontos. A Itália, com a vitória por 3 a 1, foi a 13, ultrapassando a equipe verde e amarela e assumindo a quinta posição. Com 16 pontos, o Japão tem a melhor campanha, seguido pela Ucrânia, que superou os brasileiros na última quarta-feira (24), por 3 a 1.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Liga das Nações Vôlei Masculino Seleção Brasileira Itália Eslovênia Derrota Bernardinho
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