WSL: Dora e Chianca avançam às semifinais de etapa em Saquarema

Previsão é que paranaense e fluminense voltem a competir na quarta

A etapa de Saquarema (RJ) da Liga Mundial de Surfe (WSL, sigla em inglês) pode ter uma decisão 100% brasileira. Nesta segunda-feira (22), o paranaense Yago Dora, atual campeão, e o fluminense João Chianca, o Chumbinho, avançaram às semifinais do torneio masculino.

Inicialmente, os campeões entre homens e mulheres seriam conhecidos ainda nesta segunda (22), mas a organização interrompeu as disputas, após a conclusão das semifinais femininas, por conta das condições do mar. Segundo o vice-presidente de Competições da WSL, Renato Hinckel, a previsão é que as finais ocorram entre quarta-feira (24) e sexta-feira (26), com a primeira chamada a partir das 7h05 (horário de Brasília).

O primeiro surfista do país a se garantir nas semifinais foi Chumbinho, que derrotou o australiano Morgan Cibilic com a somatória de 13.27 das duas melhores notas ao longo da bateria, contra 12.76 do adversário. O fluminense, que é de Saquarema, compete em casa.

“Eu disse antes das minhas primeiras baterias que, se tivesse um lugar para virar a minha situação, seria aqui, em casa, na frente dos meus amigos, da minha família e desses fãs. É onda a onda, bateria a bateria, e estou muito feliz por isso estar acontecendo", celebrou o brasileiro, em depoimento à assessoria de imprensa da WSL.

Ele terá pela frente Leonardo Fioravanti, vice-líder da temporada. O italiano levou a melhor sobre o paulista Samuel Pupo (13.23 a 12.50).

Irmão de Samuel, o também paulista Miguel Pupo foi o rival de Yago. O paranaense, que ainda não conquistou etapas na temporada em que busca defender o título de 2025, atingiu a maior somatória das semifinais: 15.67. Para ter ideia do nível da disputa, Miguel, com 13.33, teve pontuação superior aos demais atletas das quartas de final.

O adversário de Yago será Ethan Ewing. O australiano venceu o francês Kauli Vaast, atual campeão olímpico (13.07 a 12.84).

No feminino, a francesa Tya Zebrowski superou a espanhola Nadia Erostabe (14.84 a 8.67) em uma das semifinais. Na outra, Sawyer Lindblad, em quarto na temporada, derrotou a também norte-americana Caroline Marks (12.23 a 11.17), ouro na Olimpíada de Paris (França) em 2024 e campeã mundial um ano antes.