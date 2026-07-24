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Esportes

Alemanha nomeia Klopp como técnico da seleção após decepção na Copa

Pela terceira edição seguida país sofreu eliminação precoce no torneio
Suramya Kaushik*
Publicado em 24/07/2026 - 12:32
Bengalore (Índia)
Novo técnico da seleção da Alemanha, Juergen Klopp, durante entrevista coletiva em Frankfurt 24 de julho de 2026 REUTERS/Heiko Becker
© Reuters/Heiko Becker/proibida reprodução
Reuters

A Alemanha nomeou Juergen Klopp como técnico com um contrato de quatro anos, informou a Federação Alemã de Futebol (DFB) nesta sexta-feira (24), confiando ao ex-técnico do Liverpool e do Borussia Dortmund a tarefa de conduzir a seleção nacional a uma nova era após mais uma campanha decepcionante na Copa do Mundo.

Klopp substitui Julian Nagelsmann, que deixou o cargo após a derrota da Alemanha nos pênaltis para o Paraguai na fase de 16-avos de final — resultado que prolongou a sequência de maus desempenhos do país na Copa do Mundo, após eliminações na fase de grupos em 2018 e 2022.

“A seleção nacional consegue nos unir, alemães, como quase nada mais consegue. É exatamente isso que torna essa tarefa tão especial para mim”, disse Klopp, que vinha atuando como diretor global de futebol da Red Bull, em um comunicado.

“Sou grato por tudo o que vivi e aprendi no último ano e meio na Red Bull e pela abertura que tornou esse acordo possível em primeiro lugar."

“Agora estou ansioso por essa tarefa especial no futebol alemão, que enfrentaremos juntos com humildade e paciência: formar uma equipe que lute uns pelos outros, que curta o futebol e pela qual o povo do nosso país possa se unir com total convicção.”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Klopp contará com a colaboração de Peter Krawietz, Pep Lijnders e do ex-jogador da seleção alemã Sven Bender.

A DFB também nomeou o ex-zagueiro da seleção alemã Per Mertesacker, membro da equipe campeã da Copa do Mundo de 2014, como diretor-geral de esportes. Ele sucede Andreas Rettig e assinou um contrato válido até a Copa do Mundo de 2030.

O presidente da DFB, Bernd Neuendorf, disse que Klopp era o candidato preferido da federação desde o início.

“Tivemos discussões muito intensas. Ele [Klopp] foi nossa solução ideal desde o início”, disse Neuendorf.

“Nós, da DFB, fomos unânimes em afirmar que ele era o candidato com quem precisávamos conversar. Nossas conversas com Juergen apenas reforçaram nossa convicção de que ele é o homem certo na hora certa.”

O executivo da Red Bull, Oliver Mintzlaff, disse que a empresa concordou em liberar Klopp para que ele pudesse assumir o cargo na seleção alemã.

“Não foi uma decisão fácil, mas, juntamente com meus pares diretores executivos, Franz Watzlawick e Alexander Kirchmayr, decidimos apoiar sua ambição”, disse Mintzlaff.

Neuendorf disse que a federação doaria 1 milhão de euros (R$ 5,8 milhões) à fundação Wings for Life, da Red Bull, em vez de pagar uma indenização. Ele confirmou que o Leipzig sediaria três partidas da seleção alemã nos próximos anos.

* É proibida a reprodução deste conteúdo. 

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