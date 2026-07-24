Alison dos Santos fatura 1º ouro nos 400m no Troféu Brasil com recorde

Campeão mundial e medalhista olímpico, Alison dos Santos, mais conhecido como Piu, faturou sua primeira medalha de ouro em provas individuais no Troféu Brasil nesta sexta-feira (24), no Estádio do Ibirapuera, em São Paulo. Após ausência de sete anos no Troféu Brasil, Piu não só venceu a prova, como quebrou o próprio recorde da competição (44s76) estabelecido por ele na semifinal na véspera. A principal competição de atletismo do país reúne quase mil atletas e vai até domingo (26), com transmissão ao vivo no canal do Time Brasil no YouTube.

Hoje (24) o paulista de São João da Barra garantiu o topo do pódio ao liderar a prova do início ao fim, cruzando a linha de chegada em 44s60. A prata ficou com Emerson Vieira do Nascimento (45s52) e o bronze com Guilherme Orenhas (45s56).

"Tô animado, tô feliz. É muito bom por estar de volta aqui, sabe. O que eu estava falando ali antes.... de sentir entrando nessa reta final aqui com a minha família gritando, com o pessoal torcendo... Sabendo que é um monte de pessoas que me viram quando eu tinha 15 anos, 14, 17, correndo aqui no Ibirapuera, brigando pelo troféu, pela medalha de ouro. Que estavam naquele momento e estão aqui agora. Isso é maravilhoso, não tem preço. Tô muito contente com isso", disse Piu emocionado, em entrevista ao programa Stadium, da TV Brasil.

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Alison dos Santos dominou os 400m rasos do início ao fim e conquistou o título do Troféu Brasil de Atletismo com o tempo de 44.60. 🥇



VOA, PIUUUUUUUUUU! pic.twitter.com/EY9NK2JBU7 — Time Brasil (@timebrasil) July 24, 2026

Na última quinta (23), Piu se classificou à final com o melhor tempo 44s76, derrubando o recorde do velocista santista Sanderlei Parrela (44s82) obtido há 27 anos no Troféu Brasil. Parrela segue como detentor do recorde brasileiro nos 400m, com o tempo de 44s29, estabelecido em 1999. Na América do Sul, a melhor tempo é do colombiano Anthony José Zambrano (43s92) desde 2021 e o recorde mundial segue como o sul-africano Wayde Van Niekerk (43s03) desde 2016.

Piu ainda tem chance de garantir um segundo pódio no Troféu Brasil em sua prova predileta, a dos 400m com barreira. A semifinal será neste sábado (25) e a final no domingo (26), último dia da competição.

Campeão mundial em Eugene (EUA) em 2022 e prata na Olimpíada de Tóquio, Piu coleciona dois ouros na prova de revezamento 4x400 metro do Troféu Brasil, obtidas em 2018 e 2019.

Programação Troféu Brasil

Sábado (25)

10h - Salto com vara - masculino

10h35 - 100m com barreira - Heptatlo (1)

11h20 - Salto em altura - Heptatlo (2)

15h30 - Arremesso de peso - Heptatlo (3)

16h - 4x400m misto - final por tempo

16h45 - 200m rasos - Heptatlo (4)

17h10 - 5.000m rasos feminino - final por tempo

17h35 - 5.000m rasos masculino - final por tempo

Domingo (26)

7h30 -35.000m marcha atlética - feminino

8h - 35.000m marcha atlética - masculino

10h - Salto em altura - masculino

10h30 - Arremesso de peso - masculino

11h - Lançamento de disco - feminino

11h05 - Salto triplo - feminino

12h - 400m com barreira - feminino

12h20 - 400m com barreira - masculino

13h30 - Salto em distância - Heptatlo (5)

13h35 - Lançamento do dardo - masculino

15h - 200m rasos feminino

15h05 - Lançamento do dardo - feminino

15h15 - 200m rasos - masculino

15h20 - Salto triplo - masculino

15h35 - 1.500m rasos feminino - final por tempo

15h35 - 1.500m rasos masculino - final por tempo

16h30 - 800m rasos - Heptatlo (7)

16h35 - Lançamento de dardo - masculino

16h5 -: 4x400m feminino - final por tempo

17h15 - 4x400m masculino - final por tempo