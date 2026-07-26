Alison vence 400m com barreiras com melhor marca mundial em 2026

O campeão mundial e medalhista olímpico Alison dos Santos, o Piu, voltou em grande estilo ao topo do pódio no Troféu Brasil neste domingo (26), último dia de competições no Estádio Olímpico do Ibirapuera, em São Paulo. Especialista nos 400 metros com barreiras, Piu deu show ao vencer prova em 46s48, estabelecendo o melhor tempo do mundo em 2026. Foi a segunda melhor marca obtida por ele - em 2022 Piu cravou 46s29 e faturou o Mundial de Atletismo em Eugene (Estados Unidos). Completaram o pódio Matheus Lima (47s97) com a prata e Francisco Guilherme Vianna (49s38).

Com o novo índice na prova, Piu retomou a liderança do ranking, antes ocupada pelo norueguês Karsten Warholm (46s61). Em julho o europeu foi campeão da Diamond League de Londres (Inglaterra).

"Deixei aqui um recorde legal, que vai durar um tempinho. A ideia é mostrar pra rapaziada que a gente pode mais, que a gente consegue chegar lá. Antes eu era mais um, e agora eu estou aqui quebrando recorde. Todos que correram essa final têm chance de correr igual ou mais rápido que eu. É confiar no processo, se entregar e dar o melhor pelo Brasil", comemorou Piu, em entrevista à Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

A medalha de ouro neste domingo (26) foi a segunda de Piu na competição, à qual retornou após jejum de sete anos. Na última sexta-feira (24), o paulista foi o mais rápido na prova dos 400m. Por mais curioso que seja, foram os dois primeiros títulos individuais do medalhista olímpico em solo brasileiro, conquistados diante da família na arquibancada.

"Nesse Troféu Brasil eu corri pela primeira vez na frente da minha família. É maravilhoso saber que a minha família e todo mundo que me conhece desde antes do atletismo, que nem me chama por Piu, estiveram prestigiando esse momento", agradeceu o atleta, prata olímpica em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024.