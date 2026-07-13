Andrey Santos troca o Chelsea pelo Manchester United

O Manchester United contratou o meio-campista brasileiro Andrey Santos, que atuava no Chelsea, também da Premier League, com contrato válido até junho de 2031, informaram os dois clubes nesta segunda-feira.

O Manchester United teria pago uma quantia inicial de 48 milhões de libras (R$ 330,2 milhões) por Andrey Santos, com mais 2 milhões de libras (R$ 13,8 milhões) a serem pagas em caso de cumprimento de metas.

“Para ser sincero, desde pequeno sonho com esse momento. A história, a responsabilidade que vem com este emblema, é por isso que estou aqui”, disse Santos, de 22 anos, em um vídeo compartilhado pelo United nas redes sociais.

Andrey Santos ingressou no Chelsea em 2023 e passou por períodos de empréstimo no Vasco da Gama, Nottingham Forest e Strasbourg antes de retornar a Stamford Bridge para a temporada 2025-26.

Ele disputou 43 partidas pelo Chelsea na última temporada.

Sua chegada preenche a lacuna deixada por Casemiro, que deixou o United no final da última temporada após o término de seu contrato.

Espera-se também que o meio-campista reforce as opções do técnico Michael Carrick após a lesão no ligamento do joelho de Manuel Ugarte, sofrida durante a derrota do Uruguai por 1 a 0 para a Espanha na Copa do Mundo no mês passado, o que pode mantê-lo afastado dos gramados por um longo período.

Andrey Santos disputou seis partidas pela seleção brasileira, mas não foi convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

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