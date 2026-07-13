logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Andrey Santos troca o Chelsea pelo Manchester United

Meio-campista brasileiro assina contrato até junho de 2031
Suramya Kaushik*
Publicado em 13/07/2026 - 12:41
Bengaluru (Índia)
Jogador Andrey Santos, contratado pelo time de futebol Manchester United. Foto: Manchester United/X
© Manchester United/X
Reuters

O Manchester United contratou o meio-campista brasileiro Andrey Santos, que atuava no Chelsea, também da Premier League, com contrato válido até junho de 2031, informaram os dois clubes nesta segunda-feira.

O Manchester United teria pago uma quantia inicial de 48 milhões de libras (R$ 330,2 milhões) por Andrey Santos, com mais 2 milhões de libras (R$ 13,8 milhões) a serem pagas em caso de cumprimento de metas.

“Para ser sincero, desde pequeno sonho com esse momento. A história, a responsabilidade que vem com este emblema, é por isso que estou aqui”, disse Santos, de 22 anos, em um vídeo compartilhado pelo United nas redes sociais.

Andrey Santos ingressou no Chelsea em 2023 e passou por períodos de empréstimo no Vasco da Gama, Nottingham Forest e Strasbourg antes de retornar a Stamford Bridge para a temporada 2025-26.

Ele disputou 43 partidas pelo Chelsea na última temporada.

Sua chegada preenche a lacuna deixada por Casemiro, que deixou o United no final da última temporada após o término de seu contrato.

Espera-se também que o meio-campista reforce as opções do técnico Michael Carrick após a lesão no ligamento do joelho de Manuel Ugarte, sofrida durante a derrota do Uruguai por 1 a 0 para a Espanha na Copa do Mundo no mês passado, o que pode mantê-lo afastado dos gramados por um longo período.

Andrey Santos disputou seis partidas pela seleção brasileira, mas não foi convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Cabo Verde - 08/07/2026 - Vozinha e companheiros da seleção de Cabo Verde, que fizeram sucesso na Copa do Mundo, são recebidos com festa em Praia, capital do país africano - Sodiq Adelakun /Reuters/ Proibida reprodução
Caminhos da Reportagem destaca semelhanças entre Brasil e Cabo Verde
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Argentina v Switzerland - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - July 11, 2026 Argentina's Lautaro Martinez jumps into the stands after he scored their third goal IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff/Proibida Reprodução
Argentina elimina Suíça e enfrenta Inglaterra na semifinal
Mexico - 11/07/2026 - Jayden Adams, meio-campista da seleção da África do Sul, em partida contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo da Fifa 2026 no Estádio de Monterrey, Monterrey, México - 24 de junho de 2026, REUTERS/Eloisa Sanchez/Proibida Reprodução
Jayden Adams, jogador da seleção sul-africana, morre aos 25 anos
Andrey Santos meio-campista brasileiro Manchester United Chelsea contrato Premier League Casemiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
Saúde Enare: inscrição para residência com pré-requisito termina na 4ª feira
seg, 13/07/2026 - 14:00
Logo da Agência Brasil
Geral Operação em Costa Barros, no RJ, tem ônibus feitos de barricada
seg, 13/07/2026 - 13:56
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - France v Morocco - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - July 9, 2026 France's Kylian Mbappe celebrates scoring their first goal with Desire Doue and Michael Olise IMAGN IMAGES via Reuters/David Butler Ii
Esportes Após 36 anos, Copa volta a reunir apenas campeões nas semifinais
seg, 13/07/2026 - 13:41
A health worker takes the temperature of an M23 rebel at the entrance to the Rodolphe Merieux Laboratory, National Biomedical Research Institute (INRB), where samples from suspected Ebola cases are examined, as part of the response to the epidemic in Goma, North Kivu province of the Democratic Republic of Congo, May 19, 2026. REUTERS/Arlette Bashizi
Internacional Reino Unido vai iniciar testes da vacina contra ebola em humanos
seg, 13/07/2026 - 13:41
O presidente dos Estados Unidos, Trump, fala a repórteres sobre a eleição presidencial de 2020 na Casa Branca em Washington
Internacional Trump diz que retomará bloqueio ao Irã e taxará em 20% cargas em Ormuz
seg, 13/07/2026 - 13:28
Eldorado do Sul (RS), 13/07/2026 - A Defesa Civil de Porto Alegre segue mobilizada em apoio ao município de Eldorado do Sul, atingido por um forte temporal com granizo e vendaval, que levou à decretação de Situação de Emergência.. Foto: Defesa Civil POA/Divulgação
Geral Rio Grande do Sul: chuvas deixam 720 desabrigados em Eldorado do Sul
seg, 13/07/2026 - 12:55
Ver mais seta para baixo