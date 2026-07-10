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Esportes

Antes do Brasileirão Feminino, Palmeiras e Flamengo decidem Ladies Cup

Duelo ocorrerá às 20h de domingo, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP)
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 10/07/2026 - 16:16
São Paulo
Pati Maldaner - vitória do Palmeiras sobre seleção do Paraguai no Ladies Cup 2026
© Paloma Cassiano/Palmeiras/Direitos Reservados

O Campeonato Brasileiro Feminino de futebol está para recomeçar, após dois meses de interrupção, devido à Copa do Mundo masculina. Em meio à intertemporada, Palmeiras e Flamengo participam do Brasil Ladies Cup, torneio amistoso realizado desde 2021 com times do próprio país e do exterior.

As duas equipes, inclusive, fazem a final deste ano no domingo (12), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), que sedia da competição em 2026. A entrada é gratuita e o ingresso pode ser reservado no site da Total Ticket.

As classificações foram asseguradas na última quinta-feira (9). O Flamengo se garantiu ao golear o Peñarol (Uruguai) por 4 a 1. A meia Mariana, além de Fernanda (duas vezes) e Laysa balançaram as redes para as Meninas da Gávea. A também atacante Tatiana Magallanes descontou para as uruguaias.

Time feminino do Flamengo derrota Peñarol no Ladies Cup 2026
Meninas da Gávea garantiram a classificação à final com goleada (4 a 1) sobre o Peñarol. Elas voltam a campo no domingo (12), às 20h, para decidir o título contra o Palmeiras - Guilherme Veiga/Brasil Ladies Cup/Direitos Reservados

No jogo seguinte, o Palmeiras superou a seleção do Paraguai por 3 a 0. A zagueira Pati Maldaner, a lateral Fe Palermo e a atacante Bia Zaneratto fizeram os gols das Palestrinas. O time paraguaio contou com três atletas que atuam no Brasil: a lateral-esquerda Límpia Fretes (Juventude), a zagueira Vanessa Arnaboldi (Internacional) e a meia Cindy Ramos (Atlético-MG).

No ano passado, os times decidiram vaga nas semifinais do Brasileirão Feminino. O Flamengo ganhou por 3 a 2 no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), mas o Palmeiras acabou se classificando ao vencer por 3 a 0 na Arena Barueri, na volta. Os dois confrontos foram transmitidos ao vivo pela TV Brasil.

À espera do Brasileirão

A principal competição nacional do país na modalidade retorna na próxima sexta (17), com o jogo atrasado entre Vitória e Botafogo, pela sétima rodada. A bola rola a partir das 15h, no Barradão, em Salvador. A partida, que ocorreria em abril, foi adiada após um surto gastrointestinal que atingiu o elenco das Gloriosas na ocasião.

A 13ª rodada começa no dia 24 de julho, uma sexta-feira, com Flamengo e Grêmio se enfrentando no Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, às 18h. O Palmeiras joga no dia seguinte, um sábado, às 16h, contra o Mixto, no Dutrinha, em Cuiabá, com transmissão ao vivo da TV Brasil.

Na tabela do Brasileirão, alviverdes e rubro-negras estão separadas por apenas cinco pontos. As Palestrinas ocupam a vice-liderança, com 27 pontos. As Meninas da Gávea aparecem na quinta colocação, com 22.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Flamengo Palmeiras Brasil Ladies Cup Brinco de Ouro time feminino Palestrinas Brasileirão Feminino Meninas da Gávea
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