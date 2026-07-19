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Após veto, campeão mundial é liberado e viaja para ver final da Copa

Ex-lateral Capdevila foi aos EUA para torcer pela Espanha na decisão
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 19/07/2026 - 14:22
São Paulo
Entrada de Joan Capdevila nos Estados Unidos foi inicialmente negada por participação em amistoso no Irã, em 2016. Depois de pedir ajuda até ao presidente Donald Trump, ex-lateral embarcou com o ex-volante Marcos Senna, brasileiro naturalizado espanhol.. Foto: marcossenna19/Instagram
© marcossenna19/Instagram

Após ter a entrada nos Estados Unidos inicialmente vetada para acompanhar a decisão da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, o ex-lateral Joan Capdevila, campeão mundial pela Fúria - apelido da seleção espanhola - em 2010, conseguiu a liberação para viajar.

Nas primeiras horas deste domingo (19), dia da partida, o ex-volante Marcos Senna, brasileiro naturalizado espanhol e que representou o país no título da Eurocopa, em 2008, postou uma foto na ferramenta Stories (publicação com duração de 24 horas) da rede social Instagram ao lado de Capdevila, com a mensagem "rumo à segunda estrela". Os dois, que atuaram juntos no Villarreal e na seleção, estavam para entrar no avião com destino aos Estados Unidos.

Parceiros de Senna e Capdevila na Fúria, como Iker Casillas, goleiro campeão do mundo em 2010; Carlos Puyol e Sérgio Ramos, zagueiros daquela seleção espanhola; e o ex-meia Xavi Hernández, principal nome da geração que conquistou o Mundial realizado na África do Sul, já estão em Nova Jersey para a final. A bola rola às 16h (horário de Brasília).

Capdevila tinha feito uma publicação na rede social X (antigo Twitter) revelando que o cadastro no Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem (ESTA, na sigla em inglês), necessário para ficar nos Estados Unidos, sem visto, por até 90 dias, tinha sido negado. De acordo com o ex-jogador de 48 anos, o veto se deu por uma viagem ao Irã em 2016 para um amistoso representando um time de ex-atletas do Campeonato Espanhol contra um combinado de ídolos do futebol iraniano, na capital Teerã.

Segundo o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, quem esteve no Irã em ou após 1º de março de 2011, ou tem dupla nacionalidade com o país, ficaria inelegível para o ESTA. As nações estão em guerra, o que causou problemas à seleção iraniana na Copa.

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Edição:
Érica Santana
Joan Capdevila Copa do Mundo 2026 veto Visto Espanha Irã Estados Unidos
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