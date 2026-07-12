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Esportes

Argentina elimina Suíça e enfrenta Inglaterra na semifinal

Julián Álvarez e Lautaro definem vitória por 3 a 1 na prorrogação
Juliano Justo
Publicado em 12/07/2026 - 09:31
Agência Brasil - Rio de Janeiro
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Argentina v Switzerland - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - July 11, 2026 Argentina's Lautaro Martinez jumps into the stands after he scored their third goal IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff/Proibida Reprodução
© REUTERS/Agustin Marcarian/Proibida Reprodução

A Argentina se garantiu na semifinal da Copa do Mundo de 2026 e mantém vivo o sonho do tetracampeonato. A atual campeã sofreu, mas fez 3 a 1 na Suíça em Miami (Estados Unidos) no final da noite deste sábado (11).

Mac Allister, da equipe Argentina, abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo. Ndoye empatou no início da etapa final. Na prorrogação, Julián Álvarez e Lautaro Martínez garantiram a classificação argentina. Agora, na semifinal, enfrenta a Inglaterra, na quarta-feira (15/07), às 16h (Brasília).
 
Essa foi a primeira vez que o técnico Lionel Scaloni repetiu a escalação de um jogo para outro. O time enfrentou muitas dificuldades. Depois de abrir o placar logo no início, a equipe passou a encontrar dificuldades para manter a intensidade e criar oportunidades, e viu o rival empatar ainda no começo da etapa final. Aos 25 minutos da etapa final, o atacante suíço Embolo recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso com o auxílio do Var. Mesmo assim, a Argentina continuou administrando a partida, monstrando estar sofrendo fisicamente. Na prorrogação a superioridade numérica só foi transformada em vantagem quando Julián Álvarez marcou um belo gol e Lautaro Martínez aproveitou rebote para fechar o placar. 

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Inglaterra vence Noruega e garante vaga na semifinal
Edição:
Maiana Diniz
Argentina suiça Copa do Mundo Messi julian seminfinal Inglaterra
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