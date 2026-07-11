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Esportes

Ayrton Senna é reconhecido oficialmente como Herói da Pátria 

Lei inscreve o nome do ex-piloto em livro dedicado a personalidades
Juliano Justo - Repórter da EBC
Publicado em 11/07/2026 - 15:04
São Paulo
Brasília - DF - 11/07/2026 - Ayrton Senna é oficialmente inscrito no Livro dos Heróis da Pátria. Foto: Câmara dos Deputados
© Câmara dos Deputados

O tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna foi reconhecido oficialmente como Herói da Pátria. A Lei 15.447/2026 prevê a inscrição do nome do ex-piloto no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria, mantido no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. 

A legislação, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi oriunda do Projeto de Lei 789/2024, de autoria do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP). A matéria teve relatório favorável do senador Jorge Kajuru (PSB-GO) e foi aprovada em decisão terminativa pela Comissão de Esporte do Senado, em maio, sem necessidade de votação no Plenário. 

O título de Herói ou Heroína da Pátria é uma homenagem para nomes de destaque com papel relevante na defesa ou na construção do país e foi criado em 1992.

Ayrton Senna conquistou três títulos mundiais de Fórmula 1 (1988, 1990 e 1991) e venceu 41 Grandes Prêmios ao longo da carreira. Em 2023, ele já havia sido declarado Patrono do Esporte Brasileiro

Senna morreu tragicamente em um acidente no 1º de maio de 1994, aos 34 anos, durante o Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália.

Edição:
Sabrina Craide
Ayrton Senna Fórmula 1
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