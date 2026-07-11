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Basquete Feminino: TV Brasil transmite neste domingo semifinal da LBF 

Partida será entre Cerrado BRB e Sampaio Basquete
EBC
Publicado em 11/07/2026 - 16:14
Brasília
Brasília (DF), 12/04/2026 - Em reedição das últimas finais, Sampaio bate Sesi Araraquara na LBF. Foto: João Marcos/LBF
© João Marcos/LBF

Cerrado BRB e Sampaio Basquete abrem a disputa por uma vaga na grande final da Liga de Basquete Feminino (LBF) neste domingo (12), no Sesi Taguatinga, em Brasília (DF). A TV Brasil exibe todas as emoções do confronto a partir das 10h45. 

O Sampaio Basquete chega embalado após garantir a melhor campanha da fase classificatória da LBF 2026 e confirmar o favoritismo nas quartas de final, eliminando o ADRM Maringá por 2 a 0 na série melhor de três. Por ter o retrospecto superior, a equipe maranhense tem a vantagem de decidir a vaga em casa nos jogos seguintes. 

Do outro lado, o Cerrado BRB, que encerrou a primeira fase na quarta colocação, também avançou com autoridade para as semifinais ao superar o Santo André por 2 a 0. Agora, jogando diante de sua torcida no Distrito Federal, o time candango tenta usar o fator casa para largar na frente nesta série decisiva. 

Entenda os Playoffs da LBF  

A fase reúne as oito melhores equipes da temporada regular, que avançaram para as quartas de final. O caminho até a taça funciona da seguinte forma:  

  • Quartas de Final: Disputadas em séries de melhor de três jogos.  
  • Semifinais: Seguem a mesma estrutura de melhor de três.  
  • Fase Final: A temporada é decidida em melhor de cinco partidas.  

A tela do esporte feminino   

As transmissões da LBF integram a estratégia da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), gestora da TV Brasil, de valorizar o esporte feminino no país, ampliar o acesso das pessoas às competições e promover a aproximação entre o público do canal e a modalidade.   

Além dos duelos da LBF, a emissora já está exibindo as partidas do Brasileirão Feminino de Futebol da Série A1. Durante o ano, além da elite da modalidade, a TV Brasil mostra as fases decisivas das Séries A2 e A3, a partir das semifinais, e traz para a tela as emoções dos confrontos finais das categorias de base com a disputa pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.   

As competições ganham visibilidade ainda maior por meio da parceria com os canais que fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e retransmitem a programação da TV Brasil em seus estados. Em 2025, a emissora também compartilhou com o público as emoções da Conmebol Copa América de Futebol Feminino.   

Ao vivo e on demand   

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Saiba como sintonizar.   

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.   

Edição:
Sabrina Craide
Basquete Feminino LBF TV Brasil EBC
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