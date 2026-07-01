Bélgica vira contra o Senegal com pênalti no final da prorrogação

Equipe europeia para oitavas de final contra vencedor de EUA X Bósnia

Pela segunda fase da Copa do Mundo, a Bélgica – primeiro lugar no Grupo G – enfrentou Senegal – terceiro colocado no Grupo I - no estádio de Seattle, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (2), e sofreu para conseguir a vitória de virada por 3 a 2, que só saiu nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação, graças a um pênalti assinalado pelo árbitro de vídeo.

Os belgas - que jogaram com uma inusitada camisa azul clara com bolinhas rosas - começaram tendo uma chance. Logo aos oito minutos do primeiro tempo, Trossard arriscou da linha da grande área e o goleiro Diaw encaixou.

A resposta foi rápida. Aos 12 minutos, em cruzamento para a área, o goleiro Courtois errou o tempo da bola, que ficou limpa para Ismaila Sarr. Desequilibrado, o atacante senegalês tocou, mas na trave.

A bola continuou na pequena área e Sarr perdeu novamente, batendo na rede pelo lado de fora. Aos 16, nova chance, Gana Gueye chutou de fora da área. Dessa vez, Courtois encaixou sem dar rebote.

O predomínio de Senegal era tão visível que o gol era uma questão de tempo. Enfim, aos 24 minutos, em cruzamento para a área, Ismaila Sarr cabeceou na trave à esquerda de Courtois. No rebote, Diarra completou para as redes: 1 a 0. O placar fazia justiça ao maior volume de jogo da seleção africana.

O time do técnico Rudi Garcia não conseguiu reagir e Senegal continuou mandando na partida. Aos 36 minutos, depois de uma triangulação rápida, Mané apareceu na área, finalizando no meio do gol, onde estava Courtois, que fez a defesa.

O público no estádio se animou aos 42 minutos, quando o ponta-esquerda belga Doku recebeu de De Bruyne e chutou para gol. A bola desviou na zaga e deu trabalho para o goleiro Diaw.

Aos 44, em um chute forte de De Cuyper, de fora da área, o goleiro espalmou a corner. Pressionando mais, a Bélgica terminou o primeiro tempo esperançosa de conseguir o empate no segundo tempo.

A equipe do técnico Pape Thiaw voltou diferente do vestiário. Aos 5 minutos, Ismaila Sarr foi lançado, entrou na área e fuzilou o goleiro Courtois, marcando mais um gol e chegando ao placar de 2 a 0.

As substituições do técnico Rudi Garcia, tirando De Bruyne e Doku, deixaram a Bélgica melhor. A entrada de Lukaku no lugar de De Ketelaere no ataque era outro sinal de que algo poderia acontecer. Tielemans acertou a rede, pelo lado de fora. Lukebakio arriscou um chute com curva, mas para fora.

Foi o centroavante quem conseguiu diminuir a contagem: aos 40 minutos do segundo tempo, em um cruzamento rasteiro, Lukaku se antecipou à zaga e desviou para o gol: 2 a 1.

Aos 43 minutos, em um levantamento para a área, o goleiro Diaw saiu atabalhoado e Tielemans cabeceou para a meta vazia: 2 a 2. A Bélgica empatava um jogo perdido e ia para a prorrogação revigorada.

Prorrogação e gol salvador

No tempo extra, o técnico de Senegal tirou o maior ídolo local, Sadio Mané, e colocou Nicolas Jackson. Na primeira etapa, muito medo e receio das duas seleções em se expor a contra-ataques.

Dessa forma, foram 15 minutos sem emoções. A diferença é que a Bélgica passou a ter mais posse de bola do que seu rival e a frequentar o campo de ataque constantemente.

No segundo tempo da prorrogação, Mbaye desperdiçou uma ótima chance de fazer o gol da vitória. Bara Ndiaye arriscou e Courtois encaixou firme o chute rasteiro.

O belga Lukebakio teve a bola do jogo no finalzinho: recebeu um passe livre dentro da área, ajeitou e chutou forte: a bola pegou no travessão do goleiro Diaw e foi para fora.

O VAR, no entanto, interferiu no lance. Acusou um pênalti ocorrido anteriormente, quando Camara calçou Tielemans na área, e o juiz hondurenho Said Martínez foi ao vídeo confirmando a penalidade para os belgas aos 120 minutos.

Tielemans deslocou o goleiro e fez o gol da vitória: 3 a 2.

A maior virada da Copa de 2026 aconteceu sob os olhos de 67 mil espectadores em Seattle.

A nova geração belga vai para as oitavas de final e enfrentará na segunda-feira (6), às 21h, o vencedor de Estados Unidos e Bósnia Herzegovina para continuar fazendo história.

Ficha técnica

Quarta-feira, 1º de julho de 2026

BÉLGICA 3 x 2 SENEGAL

Local: Seattle (Estados Unidos)

Juiz: Said Martínez (Honduras)

Público: 66.925

Bélgica: Courtois, Castagne, Mechele, Theate e De Cuyper (Meunier); Tielemans, Vanaken (Moreira), Trossard (Onana), De Bruyne (Raskin) e Doku (Lukebakio); De Ketelaere (Lukaku). T: Rudi Garcia.

Senegal: Diaw, Diatta, Ciss, Niakhaté e Jakobs (Diouf); Habib Diarra (Pape Sarr), Idrissa Gueye (Bara Ndiaye) e Pape Gueye (Camara); Iliman Ndiaye (Mbaye), Ismaila Sarr e Mané (Jackson). T: Pape Thiaw.

Gols: No 1º tempo: Habib Diarra (24). No 2º tempo: Ismaila Sarr (5). No 2º tempo: Lukaku (40) e Tielemans (43). No 2º tempo da prorrogação: Tielemans (pên.) (20).