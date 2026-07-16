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Esportes

Brasil bate bicampeã olímpica França na Liga das Nações de vôlei

Seleção masculina volta à quadra contra EUA às 22h desta quinta-feira
Agência Brasil
Publicado em 15/07/2026 - 21:32
Rio de Janeiro
Brasil derrota França por 3 sets a 0 no primeiro jogo da terceira e última semana da fase preliminar (classificatória) da Liga das Nações de vôlei masculino - em 15/07/2026
© Divulgação/Volleyball World

A seleção brasileira masculina de vôlei derrotou a bicampeã olímpica França - ouro em Tóquio 2020 e Paris 2024 - e entrou na zona de classificação para a fase final da Liga das Nações. Na noite desta quarta-feira (15), em Chicago (Estados Unidos), os brasileiros levaram a melhor por 3 sets a 0 (parciais de 25/23, 25/23 e 25/19) no jogo de abertura da terceira e última semana da fase preliminar da competição. O oposto Darlan foi o maior pontuador da Amarelinha, com 13 acertos

Nesta quinta (16), às 22h (horário de Brasília), a equipe comandada pelo técnico Bernardinho volta à quadra para enfrentar os anfitriões Estados Unidos, atuais líderes da tabela.

Com a vitória de hoje, a Amarelinha subiu da nona para a sétima posição, com seis triunfos em nove confrontos, mas ainda há três jogos pela frente. Já os franceses, em 12º lugar (quatro vitórias), deram adeus ao mata-mata. Somente as sete primeiras colocadas – de um total de 18 nações participantes – avançam à fase final do torneio. A oitava vaga é reservada à China, país-sede da competição a partir das quartas de final.

“Os dois times entraram [em quadra] pressionados, a gente com cinco vitórias, a França com quatro, então a pressão existia para os dois lados. A gente soube corrigir algumas falhas que a gente vinha tendo, uma eficiência melhor em ataques, principalmente em saque. Acho que isso foi o diferencial”, analisou o levantador Cachopa.

Próximos jogos do Brasil

quinta-feira (16) - 22h - Brasil x Estados Unidos 

sexta (17) - 22h - Brasil x Polônia

domingo (19) - 14h - Brasil x China

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Liga das Nações seleção brasileira vôlei masculino Darlan oposto zona de classificação Bernardinho Cachopa
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