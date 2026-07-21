Esportes
Brasil enfrenta Japão nas quartas de final da Liga das Nações Feminina
Confira as data dos jogos da última fase do mundial de vôlei na China
Agência Brasil
Publicado em 21/07/2026 - 06:19
Brasília - DF
Versão em áudio
A seleção brasileira feminina de vôlei inicia na quarta-feira (22) a caminhada em busca do título inédito da Liga das Nações (VNL).
Terceira colocada na fase preliminar, a equipe comandada por José Roberto Guimarães enfrenta o Japão às 8h30 (horário de Brasília), em Macau, na China, por uma vaga nas semifinais.
A última fase da Liga das Nações (VNL) Feminina de Vôlei conta com oito seleções na disputa. A final da competição está prevista para domingo (26), com a decisão do título.
Além do confronto das brasileiras, as quartas de final da Liga das Nações terão os seguintes jogos:
22 de julho, às 5h – Itália x Holanda;
22 de julho, às 8h30 – Brasil x Japão;
23 de julho, às 5h – Turquia x Canadá;
23 de julho, às 8h30 – Estados Unidos x China.
Mais notícias
Educação Prouni recebe 529,7 mil inscrições para o segundo semestre de 2026
ter, 21/07/2026 - 07:50
Economia Beneficiários com NIS de final 2 recebem Bolsa Família de julho
ter, 21/07/2026 - 07:20
Esportes Brasil enfrenta Japão nas quartas de final da Liga das Nações Feminina
ter, 21/07/2026 - 06:19
Esportes Liga das Nações: seleção feminina pega Japão na quarta em 1º mata-mata
seg, 20/07/2026 - 21:52
Saúde Brasil envia 690 mil doses de vacinas em ajuda à Venezuela
seg, 20/07/2026 - 21:15
Cultura Flip: Angela Davis e Wole Soyinka são destaques na programação do Sesc
seg, 20/07/2026 - 20:56