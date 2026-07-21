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Brasil enfrenta Japão nas quartas de final da Liga das Nações Feminina

Confira as data dos jogos da última fase do mundial de vôlei na China
Agência Brasil
Publicado em 21/07/2026 - 06:19
Brasília - DF
Ana Cristina é a maior pontuadora do Brasil na vitória contra a Polônia, que garantiu a classificação à fase final da Liga das Nações de vôlei feminino, em 10/07/2026
© Divulgação/Volleyball World

A seleção brasileira feminina de vôlei inicia na quarta-feira (22) a caminhada em busca do título inédito da Liga das Nações (VNL).

Terceira colocada na fase preliminar, a equipe comandada por José Roberto Guimarães enfrenta o Japão às 8h30 (horário de Brasília), em Macau, na China, por uma vaga nas semifinais. 

A última fase da Liga das Nações (VNL) Feminina de Vôlei conta com oito seleções na disputa. A final da competição está prevista para domingo (26), com a decisão do título.

Além do confronto das brasileiras, as quartas de final da Liga das Nações terão os seguintes jogos:

22 de julho, às 5h – Itália x Holanda;

22 de julho, às 8h30 – Brasil x Japão;

23 de julho, às 5h – Turquia x Canadá;

23 de julho, às 8h30 – Estados Unidos x China.




 

 

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Edição:
Maiana Diniz
vôlei Feminino seleção mulheres Título vnl quartas de final Semifinal Japão brasil
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