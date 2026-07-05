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Brasil enfrenta a Noruega hoje pelas oitavas de final da Copa do Mundo

Times do México e da Inglaterra também jogam hoje por vaga nas quartas
Agência Brasil
Publicado em 05/07/2026 - 09:02
Brasília
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Brazil v Japan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 29, 2026 Brazil's Matheus Cunha, Gabriel Martinelli and Alisson Becker celebrate after the match REUTERS/Phil Noble
© Reuters/Phil Noble/Arquivo/Proibida reprodução

Mais uma rodada das oitavas de final da Copa do Mundo 2026 acontece neste domingo (5), com a disputa entre as seleções do Brasil e a da Noruega. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), em Nova York, no estádio de New Jersey. 

Também jogam hoje os times do México e da Inglaterra, na Cidade do México, às 21h. 

Os vencedores avançam para as quartas de final e os derrotados deixam a competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos e, se necessário, disputa por pênaltis.

Os jogos das oitavas de final seguem até a próxima terça-feira (7). Na quinta-feira (9) começam as disputas pelas quartas de final. 

⚽ Fique por dentro das partidas e resultados. Veja a tabela de pontos por grupos

Jogos deste domingo, 5 de julho

  • 17h – Brasil x Noruega (Nova York/Nova Jersey)
  • 21h – México x Inglaterra (Cidade do México)
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Brasil inicia preparação para oitavas da Copa contra Noruega
Edição:
Sabrina Craide
Copa do Mundo 2026 brasil Noruega
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