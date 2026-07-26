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Brasil sofre virada da Turquia e é vice-campeão da Liga das Nações

Seleção feminina tropeça pela quinta vez em finais da competição
Agência Brasil
Publicado em 26/07/2026 - 13:39
Rio de Janeiro
Seleção brasileira feminina de vôlei é vice-campeã da Liga da Nações após revés para Turquia, por 3 sets a 1, em 26/07/2026
© Divulgação/Volleyball World

Seleção brasileira feminina de vôlei adiou o sonho do título inédito na Liga das Nações. Neste domingo (26), em Macau (China), as brasileiras perderam a final de virada para a Turquia, por 3 sets a 1 (parciais de 25/23. 23/25, 24/26 e 21/25) e amargaram o quinto vice-campeonato no torneio. O jogo reeditou o embate pelo bronze olímpico nos Jogos de Paris, vencido pelas brasileiras.

Hoje, no entanto, a Turquia levou a melhor, contando com o talento da oposta Melissa Vargas. A cubana naturalizada turca acertou 33 ataques e conduziu o time ao bicampeonato – o primeiro ouro foi em 2023 – e, de quebra, ganhou o prêmio de melhor jogadora da Liga das Nações. 

A medalha de bronze da Liga ficou com a Itália - derrotada pelo Brasil no sábado (26) -, que superou a anfiriã China por 3 sets a 1 (25/16, 23/25, 25/22 e 25/13).

Do lado da Amarelinha, Ana Cristina (25 pontos) e Rosamaria (19) foram as melhores em quadra. Com o revés de hoje, as brasileiras chegam a cinco pratas no torneio – as anteriores foram em 2025, 2022, 2021 e 2019.

“Fica aquele sentimento que dava mais um pouco, é normal. Diante das adversidades que a gente teve, houve luta, houve atitude, houve comprometimento muito grande. Algumas jogadoras surgindo, a gente perdeu algumas jogadoras importantes nessa trajetória, e agora é pensar no futuro, no Sul-Americano”, pontuou José Roberto, em entrevista à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Nesta edição a seleção entrou em quadra desfalcada de titulares de peso como a ponteira Gabi (poupada por desconfortou na região lombar), a oposta Tanara e a central Julia Kudiess – ambas por lesão – e sem líbero Nyeme, em razão da maternidade.

O próximo compromisso do Brasil será no Campeonato Sul-Americano, entre os dias 8 e 13 de setembro, no Ginásio do Maranãzinho, no Rio de Janeiro. A equipe vencedora arremata vaga para a Olimpíada de Los Angeles 2028.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
seleção feminina brasil vice-campeonato Liga das Nações vôlei Macau Turquia Melissa Vargas
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