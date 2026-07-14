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Esportes

Brasil vai às quartas do Mundial de vôlei sentado nos dois naipes

Seleção masculina mira título inédito, enquanto feminina busca o bi
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 14/07/2026 - 14:12
São Paulo
14/07/2026 - Hanghzou (China) - Brasil vai às quartas do Mundial de vôlei sentado nos dois naipes. Foto: World Paravolley/Divulgação
© World Paravolley/Divulgação

O aproveitamento do Brasil no Campeonato Mundial de vôlei sentado, em Hanghzou (China), permanece 100%. Na madrugada desta terça-feira (14), as seleções masculina e feminina se classificaram às quartas de final dos respectivos naipes.

As mulheres, atuais campeãs, não tiveram dificuldades para bater a Hungria por 3 sets a 0, em parciais de 25/3, 25/9 e 25/11. Já os homens, que miram um título inédito, encontraram um pouco menos de facilidade, mas venceram o Japão também por 3 a 0 (25/14, 25/14 e 25/19).

As duas seleções voltam a jogar na madrugada desta quarta-feira (15). O time feminino entra em quadra primeiro, às 4h (horário de Brasília), para enfrentar a Ucrânia, reeditando o confronto que também ocorreu nas quartas da última edição, há quatro anos, em Sarajevo (Bósnia e Herzegovina), com triunfo brasileiro na caminhada rumo ao título.

Mais tarde, às 7h, o Brasil mede forças com a Alemanha pelas quartas do torneio masculino. Vice-campeã nas duas últimas edições, a seleção verde e amarela busca um lugar nas semifinais pela terceira vez consecutiva.

Os campeões garantem vaga na Paralimpíada de Los Angeles (Estados Unidos), em 2028. Nos Jogos de Paris (França), em 2024, apenas Brasil e os anfitriões (que já tinham vaga) classificaram-se nos dois naipes. Entre os homens, a seleção ficou em sexto ─ o Irã conquistou o ouro pela quarta edição seguida. No feminino, as brasileiras, apesar de favoritas, terminaram em quarto. As norte-americanas levaram o título.

 

14/07/2026 - Hanghzou (China) - Brasil vai às quartas do Mundial de vôlei sentado nos dois naipes. Foto: World Paravolley/Divulgação
Brasileiros venceram o Japão no vôlei sentado Foto: World Paravolley/Divulgação
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Edição:
Vinicius Lisboa
Vôlei Sentado Vôlei Masculino vôlei feminino Esporte Paralímpico
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