logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Brasil vence anfitriã China e vai à final do Mundial de vôlei sentado

Seleção feminina decide título às 5h30 desta sexta-feira, em Hangzhou
Agência Brasil
Publicado em 16/07/2026 - 19:47
Rio de Janeiro
seleção brasileira feminina bate anfitriã China e vai à final do Mundial de vôlei sentado, em 16/07/2026
© Divulgação/World ParaVolley.

A seleção brasileira feminina está a uma vitória de conquistar o bicampeonato mundial consecutivo de vôlei sentado. Nesta quinta-feira (16), a Amarelinha selou a classificação com vitória na semifinal sobre a anfitriã China por 3 sets a 0 (25/22, 25/19 e 25/13). As brasileiras decidem o título contra a seleção dos Estados Unidos nesta sexta (17), a partir das 5h30 (horário de Brasília).

Uma das protagonistas da equipe Amarelinha em quadra foi a jogadora Suellen Dellangelica com 20 acertos. Janaína Petit foi a segunda maior pontuadora, com 13.

A seleção chega à final com 100% de aproveitamento. Venceu os três jogos da fase de grupos (contra Tailândia, Itália e França),  superou a Hungria nas oitavas e passou pela Ucrânia nas quartas.

Há quatro anos, no Mundial de Sarajevo (Bósnia e Herzergovina) as brasileiras faturam o título inédito com vitória na final sobre o Canadá, por 3 sets a 1.

Seleção masculina luta pelo bronze à 1h

A partir de 1h desta sexta (17), a seleção masculina entra em quadra para disputar o bronze contra o Cazaquistão. Os brasileiros perderam a chance da disputa inédita do título mundial, ao serem superados pela seleção da Bósnia e Hezergovina por 3 sets a 1  (20/25, 18/25, 25/23 e 10/25), nesta quina (17).  

Relacionadas
15.07.26 - Jogos Para-Sulamericanos Valledupar 2026. Futebol de Cegos Brasil x Argentina na Villa Olimpica Agustin, em Codazzi, Colômbia. Foto: Carol Coelho/CPB
Brasil encerra Jogos Parasul-Americanos com ouro no futebol de cegos
Tokyo 2020 Olympics - Gymnastics - Rhythmic - Group All-Around - Qualification - Ariake Gymnastics Centre, Tokyo, Japan - August 7, 2021. Team Brazil in action with clubs and hoops REUTERS/Mike Blake
Seleção brasileira de ginástica rítmica é convocada para Mundial
A camisa que a lenda do futebol brasileiro Pelé usou na final da Copa do Mundo da FIFA de 1958, na casa de leilões Sotheby’s, em Nova York 1º de julho de 2026 REUTERS/Jordan Tovin
Camisa usada por Pelé na final da Copa de 1958 é vendida por R$ 25 mi
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Seleção Brasileira Feminina Vôlei Sentado bicampeonato mundial Mundial de vôlei sentado Seleção Masculina
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
seleção brasileira feminina bate anfitriã China e vai à final do Mundial de vôlei sentado, em 16/07/2026
Esportes Brasil vence anfitriã China e vai à final do Mundial de vôlei sentado
qui, 16/07/2026 - 19:47
Brasília (DF), 14/07/2026 - Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, fala durante declaração à imprensa a respeito do recente anúncio do USTR de imposição de tarifas contra produtos brasileiros, na sala de coletivas do Palácio Itamaraty. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Setores atingidos por tarifaço dos EUA terão novo plano de socorro
qui, 16/07/2026 - 19:42
Dólar
Economia Dólar encosta em R$ 5,10 com tarifaço e tensão global
qui, 16/07/2026 - 19:20
A camisa que a lenda do futebol brasileiro Pelé usou na final da Copa do Mundo da FIFA de 1958, na casa de leilões Sotheby’s, em Nova York 1º de julho de 2026 REUTERS/Jordan Tovin
Esportes Camisa usada por Pelé na final da Copa de 1958 é vendida por R$ 25 mi
qui, 16/07/2026 - 18:32
Brasília (DF) 09/12/2024 O ministro do STF, Edson Fachin, relator do recurso que trata da relação entre motoristas e plataformas digitais de transporte, preside audiência pública para tratar do tema Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Tarifaço: Fachin diz que STF exercerá suas funções sem pressão externa
qui, 16/07/2026 - 18:25
Aplicativo Maria da Penha
Direitos Humanos Página do TJRJ já teve 3,2 mil pedidos de medidas protetivas em 2026
qui, 16/07/2026 - 18:09
Ver mais seta para baixo