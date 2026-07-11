Brasileiro Guto Miguel é campeão de duplas em Wimbledon Juvenil

O Brasil concretizou um sábado histórico em Wimbledon com a conquista de um título e um vice-campeonato nas chaves de duplas do torneio juvenil.

Guto Miguel ficou com o título de duplas ao lado do esloveno Ziga Sesko. Cabeças de chave número 1 derrotaram os norte-americanos Michael Antonius e Andrew Johnson por 6/1 6/4. Guto é o atual número 1 do mundo no ranking juvenil de simples e campeão de Roland Garros neste ano.

"Estou muito feliz por mais essa conquista. Durante toda a semana fiquei bastante chateado com o meu resultado na chave de simples [parou na segunda rodada], mas, ao mesmo tempo, eu e o Ziga seguíamos avançando nas duplas. Hoje acordei com uma mentalidade diferente, agradecendo a Deus pela oportunidade que ele está me dando. Estamos vivendo um momento muito especial para o tênis brasileiro e é muito gratificante fazer parte disso", disse.

Na chave feminina, Nauhany Silva e Victoria Barros ficaram com o vice. Perderam para as tchecas Jana Kovackova e Katerina Zajickova por 7/6 (7) 6/7 (5) 10-6 no super tie-break.





