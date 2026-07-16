logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Camisa usada por Pelé na final da Copa de 1958 é vendida por R$ 25 mi

Aos 17 anos, astro marcou 2 vezes na final do Brasil contra a Suécia
Julien Pretot*
Publicado em 16/07/2026 - 18:32
Paris
A camisa que a lenda do futebol brasileiro Pelé usou na final da Copa do Mundo da FIFA de 1958, na casa de leilões Sotheby’s, em Nova York 1º de julho de 2026 REUTERS/Jordan Tovin
© Reuters/Jordan Tovin/proibida reprodução
Reuters

A camisa usada por Pelé quando ele marcou dois gols na final da Copa do Mundo de 1958 pela seleção brasileira foi vendida por 4,9 milhões de dólares (equivalente a 25 milhões de reais) em um leilão, tornando-se o item de coleção mais valioso relacionado à lenda do futebol, disse a Sotheby’s nesta quinta-feira (16).

A camisa número 10, usada pelo então jogador de 17 anos quando o Brasil derrotou a anfitriã Suécia por 5 a 2 em Estocolmo para conquistar seu primeiro título mundial, atraiu 10 lances de mais de cinco possíveis compradores, segundo a casa de leilões.

Ela se tornou a segunda camisa de futebol mais cara já vendida em leilão, atrás apenas dos 9,3 milhões de dólares (equivalente a 47,5 milhões de reais) pagos em 2022 pela camiseta usada por Diego Maradona quando ele marcou o gol da “Mão de Deus” pela Argentina contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986.

Pelé, que faleceu em 2022 aos 82 anos, fez dois gols na final de 1958 e continua sendo o jogador mais jovem a marcar em uma final de Copa do Mundo.

A camisa já havia sido vendida em leilão em 2004 por 70.505 libras (equivalente a 105 mil dólares), segundo a Sotheby’s.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
“Futebol é futebol” por causa de jogadores como Pelé, diz Guardiola
Tokyo 2020 Olympics - Gymnastics - Rhythmic - Group All-Around - Qualification - Ariake Gymnastics Centre, Tokyo, Japan - August 7, 2021. Team Brazil in action with clubs and hoops REUTERS/Mike Blake
Seleção brasileira de ginástica rítmica é convocada para Mundial
15.07.26 - Jogos Para-Sulamericanos Valledupar 2026. Futebol de Cegos Brasil x Argentina na Villa Olimpica Agustin, em Codazzi, Colômbia. Foto: Carol Coelho/CPB
Brasil encerra Jogos Parasul-Americanos com ouro no futebol de cegos
Pelé camisa Copa do Mundo 1958 17 anos seleção brasileira gols Suécia leilão título
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 14/07/2026 - Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, fala durante declaração à imprensa a respeito do recente anúncio do USTR de imposição de tarifas contra produtos brasileiros, na sala de coletivas do Palácio Itamaraty. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Setores atingidos por tarifaço dos EUA terão novo plano de socorro
qui, 16/07/2026 - 19:42
Dólar
Economia Dólar encosta em R$ 5,10 com tarifaço e tensão global
qui, 16/07/2026 - 19:20
A camisa que a lenda do futebol brasileiro Pelé usou na final da Copa do Mundo da FIFA de 1958, na casa de leilões Sotheby’s, em Nova York 1º de julho de 2026 REUTERS/Jordan Tovin
Esportes Camisa usada por Pelé na final da Copa de 1958 é vendida por R$ 25 mi
qui, 16/07/2026 - 18:32
Brasília (DF) 09/12/2024 O ministro do STF, Edson Fachin, relator do recurso que trata da relação entre motoristas e plataformas digitais de transporte, preside audiência pública para tratar do tema Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Tarifaço: Fachin diz que STF exercerá suas funções sem pressão externa
qui, 16/07/2026 - 18:25
Aplicativo Maria da Penha
Direitos Humanos Página do TJRJ já teve 3,2 mil pedidos de medidas protetivas em 2026
qui, 16/07/2026 - 18:09
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 7, 2026 Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their second goal REUTERS/Carlos Barria
Esportes Espanha leva juventude e Argentina aposta em Messi na decisão da Copa
qui, 16/07/2026 - 18:08
Ver mais seta para baixo