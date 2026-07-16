Camisa usada por Pelé na final da Copa de 1958 é vendida por R$ 25 mi

Aos 17 anos, astro marcou 2 vezes na final do Brasil contra a Suécia

A camisa usada por Pelé quando ele marcou dois gols na final da Copa do Mundo de 1958 pela seleção brasileira foi vendida por 4,9 milhões de dólares (equivalente a 25 milhões de reais) em um leilão, tornando-se o item de coleção mais valioso relacionado à lenda do futebol, disse a Sotheby’s nesta quinta-feira (16).

A camisa número 10, usada pelo então jogador de 17 anos quando o Brasil derrotou a anfitriã Suécia por 5 a 2 em Estocolmo para conquistar seu primeiro título mundial, atraiu 10 lances de mais de cinco possíveis compradores, segundo a casa de leilões.

Ela se tornou a segunda camisa de futebol mais cara já vendida em leilão, atrás apenas dos 9,3 milhões de dólares (equivalente a 47,5 milhões de reais) pagos em 2022 pela camiseta usada por Diego Maradona quando ele marcou o gol da “Mão de Deus” pela Argentina contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986.

Pelé, que faleceu em 2022 aos 82 anos, fez dois gols na final de 1958 e continua sendo o jogador mais jovem a marcar em uma final de Copa do Mundo.

A camisa já havia sido vendida em leilão em 2004 por 70.505 libras (equivalente a 105 mil dólares), segundo a Sotheby’s.

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