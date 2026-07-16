"Chegar a cinco finais seguidas é impressionante”, diz Lionel Messi

Lionel Messi afirmou nesta quarta-feira (15) que é impressionante que a seleção argentina esteja em “cinco finais consecutivas, duas delas da Copa do Mundo", após a vitória dramática que classificou a Albiceleste para mais uma decisão do principal torneio do futebol.

Messi, que lidera a Argentina com oito gols neste Mundial e é o maior artilheiro da história do torneio com 21 gols em seis participações desde sua estreia em 2006, não marcou contra a Inglaterra, mas deu as duas assistências para a vitória por 2 a 1.

“Sinceramente, antes do início da Copa do Mundo, eu confiava neste grupo e sabia que estaríamos pelo menos entre os quatro primeiros e acabamos chegando a mais uma final. Acho que são cinco seguidas, duas de Copa do Mundo seguidas, é impressionante”, disse Messi aos jornalistas em Atlanta.

“As pessoas tinham dúvidas porque estávamos levando os jogadores ao limite, mas esse grupo, quando se reúne, sempre dá um extra, os jogadores se inspiram uns nos outros e tiram o que não têm para dar o máximo”, acrescentou.

Além das duas finais consecutivas de Copa do Mundo no Catar e na América do Norte, o capitão argentino destacou os dois títulos da Copa América e a Finalíssima vencida contra a Itália, então campeã europeia.

A seleção argentina defenderá o título conquistado em 2022 no Catar e buscará sua quarta estrela no domingo (19), contra a Espanha, no estádio de Nova Jersey.

“É uma seleção enorme, com jogadores fantásticos e com um uma filosofia de jogo que vem de muitos anos atrás”, disse o capitão argentino.

“Digo ao pessoal o mesmo que disse no Catar: aproveitem esse momento, chegamos a uma final de Mundial de novo, colocamos a Argentina de volta entre as duas melhores seleções, há quatro anos somos campeões e voltaremos a disputar uma final (...). Agora, que seja o que Deus quiser”, disse.

Messi destacou ainda que a vitória sobre a Inglaterra não foi apenas mais uma para a Argentina, após décadas de tensão política e rivalidade no futebol. “Embora fosse um jogo de futebol, quando entramos em campo e o hino soou, foram sensações especiais.”

“O grupo sentiu isso e sabíamos que não era apenas mais uma vitória, porque o povo argentino queria isso e nós também, e é uma loucura disputar duas finais de Copa do Mundo seguidas”, completou Messi.

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