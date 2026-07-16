logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

"Chegar a cinco finais seguidas é impressionante”, diz Lionel Messi

Craque deu 2 assistências na vitória da Argentina sobre a Inglaterra
Ramiro Scandolo*
Publicado em 15/07/2026 - 23:03
Buenos Aires
Lionel Messi, da Argentina, comemora após a partida 15 de julho de 2026 IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis
© Reuters/Brett Davis/Proibida reprodução
Reuters

Lionel Messi afirmou nesta quarta-feira (15) que é impressionante que a seleção argentina esteja em “cinco finais consecutivas, duas delas da Copa do Mundo", após a vitória dramática que classificou a Albiceleste para mais uma decisão do principal torneio do futebol.

Messi, que lidera a Argentina com oito gols neste Mundial e é o maior artilheiro da história do torneio com 21 gols em seis participações desde sua estreia em 2006, não marcou contra a Inglaterra, mas deu as duas assistências para a vitória por 2 a 1.

“Sinceramente, antes do início da Copa do Mundo, eu confiava neste grupo e sabia que estaríamos pelo menos entre os quatro primeiros e acabamos chegando a mais uma final. Acho que são cinco seguidas, duas de Copa do Mundo seguidas, é impressionante”, disse Messi aos jornalistas em Atlanta.

“As pessoas tinham dúvidas porque estávamos levando os jogadores ao limite, mas esse grupo, quando se reúne, sempre dá um extra, os jogadores se inspiram uns nos outros e tiram o que não têm para dar o máximo”, acrescentou.

Além das duas finais consecutivas de Copa do Mundo no Catar e na América do Norte, o capitão argentino destacou os dois títulos da Copa América e a Finalíssima vencida contra a Itália, então campeã europeia.

A seleção argentina defenderá o título conquistado em 2022 no Catar e buscará sua quarta estrela no domingo (19), contra a Espanha, no estádio de Nova Jersey.

“É uma seleção enorme, com jogadores fantásticos e com um uma filosofia de jogo que vem de muitos anos atrás”, disse o capitão argentino.

“Digo ao pessoal o mesmo que disse no Catar: aproveitem esse momento, chegamos a uma final de Mundial de novo, colocamos a Argentina de volta entre as duas melhores seleções, há quatro anos somos campeões e voltaremos a disputar uma final (...). Agora, que seja o que Deus quiser”, disse.

Messi destacou ainda que a vitória sobre a Inglaterra não foi apenas mais uma para a Argentina, após décadas de tensão política e rivalidade no futebol. “Embora fosse um jogo de futebol, quando entramos em campo e o hino soou, foram sensações especiais.”

“O grupo sentiu isso e sabíamos que não era apenas mais uma vitória, porque o povo argentino queria isso e nós também, e é uma loucura disputar duas finais de Copa do Mundo seguidas”, completou Messi.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 Argentina's Lautaro Martinez scores their second goal REUTERS/Dylan Martinez TPX IMAGES OF THE DAY
Com outra virada incrível, Argentina despacha Inglaterra e vai à final
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Argentina v Cape Verde - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 3, 2026 Argentina coach Lionel Scaloni speaks with Lionel Messi after Cristian Romero scores their third goal REUTERS/Amanda Perobelli
Como uma Copa América moldou a "Scaloneta" e transformou Lionel Messi
Spain celebrates with the trophy after winning during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Final match between Spain and England at Stadium Australia on August 20, 2023 in Sydney, Australia. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto)NO USE FRANCE
Finalista da Copa masculina, Espanha pode "unificar" títulos mundiais
Lionel Messi Argentina final Copa do Mundo 2026 decisão Espanha
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Lionel Messi, da Argentina, comemora após a partida 15 de julho de 2026 IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis
Esportes "Chegar a cinco finais seguidas é impressionante”, diz Lionel Messi
qua, 15/07/2026 - 23:03
Brasília (DF), 24/10/2024 - Alunos do colégio Galois em sala de aula na preparação dos últimos dias antes da prova do Enem 2024. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Educação Educação financeira pode ser incluída no currículo escolar
qua, 15/07/2026 - 21:57
Brasil derrota França por 3 sets a 0 no primeiro jogo da terceira e última semana da fase preliminar (classificatória) da Liga das Nações de vôlei masculino - em 15/07/2026
Esportes Brasil bate bicampeã olímpica França na Liga das Nações de vôlei
qua, 15/07/2026 - 21:32
Fuiz de Fora - Santa Casa de Misericórdia, hospital onde o deputado Jair Bolsonaro foi atendido após ser esfaqueado Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Política Crédito do FGTS para Santas Casas é prorrogado até 2030
qua, 15/07/2026 - 21:32
Postos de gasolina no Rio de Janeiro exibem o preço do combustível
Justiça Justiça articula ações contra crime organizado em combustíveis
qua, 15/07/2026 - 21:23
Logo da Agência Brasil
Geral Bombeiros combatem vazamento de gás no Distrito Industrial de Manaus
qua, 15/07/2026 - 21:02
Ver mais seta para baixo