Ciclista esloveno Tadej Pogacar conquista Tour de France

Conhecido como Pogi, ele alcançou a terceira vitória consecutiva

O esloveno Tadej Pogacar conquistou neste domingo seu quinto título no Tour de France, igualando o recorde, após completar com segurança a etapa final, vencida por Mathieu van der Poel, e garantir assim sua terceira coroa consecutiva na maior corrida do ciclismo mundial.

O ciclista de 27 anos, carinhosamente conhecido como “Pogi”, precisava apenas evitar qualquer contratempo que pudesse encerrar sua participação na corrida na reta final para Paris para se juntar a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain como pentacampeão do Tour.

Van der Poel e Pogacar se destacaram na subida de Montmartre, faltando cerca de 10 quilômetros para o fim, e levaram uma vantagem mínima para a reta final rumo aos Champs-Élysées, enquanto o grupo perseguidor se aproximava implacavelmente.

A tentativa de Pogacar esmoreceu no último quilômetro, mas Van der Poel seguiu em frente para garantir a vitória em um foto-finish à frente de seu companheiro de equipe Jasper Philipsen, enquanto Mads Pedersen completou o pódio.

O belga Remco Evenepoel terminou em segundo lugar no quadro geral, com o mexicano Isaac del Toro completando o pódio em terceiro.

Pogacar destacou sua supremacia ao longo do Tour ao conquistar cinco vitórias de etapa.

Seu caminho para a terceira camisa amarela consecutiva ficou menos complicado quando Jonas Vingegaard, bicampeão do Tour e amplamente considerado seu principal adversário, desistiu após uma queda na 15ª etapa.

A tradicional chegada do Tour em Paris foi encurtada depois que as forças de segurança foram remanejadas para ajudar a combater incêndios florestais perto de Bordeaux. Como resultado, a 21ª etapa, que normalmente leva o pelotão a Paris antes de várias voltas na Champs-Élysées, foi reduzida para 89 quilômetros, em vez dos 133 originalmente programados.

A corrida deste ano também registrou uma estreia notável: nenhum ciclista da França, Itália ou Espanha venceu uma etapa, tornando-se o primeiro Tour de France sem vitória de etapa de nenhuma das três nações que criaram e sediam as Grandes Voltas do ciclismo.

O mais recente triunfo de Pogacar coroa três semanas de competição desde a Grande Partida em Barcelona e consolida ainda mais seu status como o ciclista dominante de sua geração.