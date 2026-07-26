logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Ciclista esloveno Tadej Pogacar conquista Tour de France

Conhecido como Pogi, ele alcançou a terceira vitória consecutiva
Vincent Daheron
Publicado em 26/07/2026 - 17:33
Paris
Cycling - Tour de France - Stage 21 - Paris, France - July 26, 2026 UAE Team Emirates XRG's Tadej Pogacar celebrates on the podium while wearing the yellow jersey after winning the Tour de France, alongside UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro wearing the white jersey Pool via REUTERS/Papon Bernard/ Proibida Reprodução
© REUTERS/Papon Bernard/ Proibida Reprodução
Reuters

O esloveno Tadej Pogacar conquistou neste domingo seu quinto título no Tour de France, igualando o recorde, após completar com segurança a etapa final, vencida por Mathieu van der Poel, e garantir assim sua terceira coroa consecutiva na maior corrida do ciclismo mundial.

O ciclista de 27 anos, carinhosamente conhecido como “Pogi”, precisava apenas evitar qualquer contratempo que pudesse encerrar sua participação na corrida na reta final para Paris para se juntar a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain como pentacampeão do Tour.

Van der Poel e Pogacar se destacaram na subida de Montmartre, faltando cerca de 10 quilômetros para o fim, e levaram uma vantagem mínima para a reta final rumo aos Champs-Élysées, enquanto o grupo perseguidor se aproximava implacavelmente.

A tentativa de Pogacar esmoreceu no último quilômetro, mas Van der Poel seguiu em frente para garantir a vitória em um foto-finish à frente de seu companheiro de equipe Jasper Philipsen, enquanto Mads Pedersen completou o pódio.

O belga Remco Evenepoel terminou em segundo lugar no quadro geral, com o mexicano Isaac del Toro completando o pódio em terceiro.

Pogacar destacou sua supremacia ao longo do Tour ao conquistar cinco vitórias de etapa.

Seu caminho para a terceira camisa amarela consecutiva ficou menos complicado quando Jonas Vingegaard, bicampeão do Tour e amplamente considerado seu principal adversário, desistiu após uma queda na 15ª etapa.

A tradicional chegada do Tour em Paris foi encurtada depois que as forças de segurança foram remanejadas para ajudar a combater incêndios florestais perto de Bordeaux. Como resultado, a 21ª etapa, que normalmente leva o pelotão a Paris antes de várias voltas na Champs-Élysées, foi reduzida para 89 quilômetros, em vez dos 133 originalmente programados.

A corrida deste ano também registrou uma estreia notável: nenhum ciclista da França, Itália ou Espanha venceu uma etapa, tornando-se o primeiro Tour de France sem vitória de etapa de nenhuma das três nações que criaram e sediam as Grandes Voltas do ciclismo.

O mais recente triunfo de Pogacar coroa três semanas de competição desde a Grande Partida em Barcelona e consolida ainda mais seu status como o ciclista dominante de sua geração.

Relacionadas
Lando Norris, da McLaren, comemora após vencer o Grande Prêmio da Hungria. REUTERS/Marton Monus
Norris ganha GP da Hungria, a 1ª vitória da McLaren na temporada de F1
Hugo Calderano e Bruna Takahashi - duplas mistas avançam à final inédita do Smash de Singapura, em 26/02/2026
Dupla "Calderashi" avança à final do WTT Star Contender em São Paulo
Seleção brasileira feminina de vôlei é vice-campeã da Liga da Nações após revés para Turquia, por 3 sets a 1, em 26/07/2026
Brasil sofre virada da Turquia e é vice-campeão da Liga das Nações
Tour de France Tadej Pogacar
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Alison dos Santos fatura segundo ouro no Troféu Brasil, desta vez nos 400m com barreiras, com tempo de 46s29 , me6lhor marca do ano o mundo - em 26/07/202
Esportes Alison vence 400m com barreiras com melhor marca mundial em 2026
dom, 26/07/2026 - 18:31
Brasília - DF - Ex-presidente do STF, Octavio Gallotti morre aos 95 anos. Foto STF
Justiça Ex-presidente do STF, Octavio Gallotti morre aos 95 anos
dom, 26/07/2026 - 18:24
Brasília (DF) 26/08/2026 - A 27ª Parada do Orgulho LGBT+ de Brasília teve concentração em frente ao Congresso Nacional, na Esplanada dos Ministérios. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Direitos Humanos Parada Brasília Orgulho traz campanha do voto contra o preconceito
dom, 26/07/2026 - 18:13
Bahia - 26/07/2026 - Marcha das Mulheres Negras na Bahia. Foto: Divulgação/Marcha
Direitos Humanos Julho das Pretas: mulheres negras marcham pelas ruas de todo país
dom, 26/07/2026 - 17:50
Cycling - Tour de France - Stage 21 - Paris, France - July 26, 2026 UAE Team Emirates XRG's Tadej Pogacar celebrates on the podium while wearing the yellow jersey after winning the Tour de France, alongside UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro wearing the white jersey Pool via REUTERS/Papon Bernard/ Proibida Reprodução
Esportes Ciclista esloveno Tadej Pogacar conquista Tour de France
dom, 26/07/2026 - 17:33
Rio de Janeiro (RJ), 26/07/2026 - XII Marcha das Mulheres Negras do Rio de Janeiro, na orla de Copacabana. Mobilização integra a 12ª edição do Julho das Pretas e reúne organizações de mulheres negras em defesa da democracia, do combate ao racismo, da reparação e do bem viver. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Mulheres negras marcham no Rio por direitos e pelo bem-viver
dom, 26/07/2026 - 17:30
Ver mais seta para baixo