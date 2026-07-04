Colômbia vence Gana por 1 x 0 e enfrentará Suíça nas oitavas da Copa

KANSAS CITY, Missouri, 3 Jul (Reuters) - Jhon Arias marcou o gol da vitória da Colômbia sobre Gana por 1 x 0, em partida disputada sob calor sufocante em Kansas City, na sexta-feira (4), garantindo a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo e dando continuidade a uma campanha discretamente impressionante que consolidou a equipe como um perigoso azarão.

Arias marcou aos 14 minutos de jogo, desviando para o gol um cruzamento de Luis Suárez, e a defesa disciplinada da Colômbia fez o resto do trabalho, garantindo à equipe do técnico Néstor Lorenzo a continuidade de sua sequência invicta e a vaga contra a Suíça na próxima fase.

A Colômbia vinha passando praticamente despercebida no torneio, apesar de ter ficado invicta contra Portugal, Uzbequistão e República Democrática do Congo, liderando o Grupo K.

A virada de chave na sexta-feira veio de dois jogadores que não eram esperados para atuarem juntos: Suárez, que entrou em campo ainda no primeiro tempo após Jhon Córdoba ter sido forçado a sair com uma aparente lesão na virilha, fez um cruzamento preciso para o segundo poste, onde Arias apareceu desmarcado.

Com tempo e espaço para escolher o ângulo, Arias, com calma, mandou a bola no canto inferior, dando à sua equipe uma vantagem merecida.

O estádio parecia mais Barranquilla do que Kansas City, já que dezenas de milhares de torcedores colombianos transformaram o confronto com Gana em um jogo praticamente em casa, dando aos sul-americanos um nível de apoio raramente visto tão longe de casa.

As arquibancadas eram um mar agitado e dançante de camisetas amarelas, cachecóis girando e chapéus “sombrero vueltiao” em preto e branco, que muitos usavam para se refrescar no calor opressivo de 30 graus Celsius.

"UM SONHO QUE SE TORNA REALIDADE"

Eles pulavam, incentivavam a equipe a avançar a cada ataque e, regularmente, entoavam gritos de “Vamos, Colômbia! Esta noite temos que vencer!”

Eles não precisavam se preocupar. A Colômbia foi, de longe, a melhor equipe.

“Não tenho palavras para descrever este momento”, disse o meio-campista colombiano Gustavo Puerta. “É um sonho que se tornou realidade."

“Acho que mostramos isso jogo após jogo. Esta é uma equipe que joga com o coração, que joga com a alma. Vamos atrás de cada bola como se fosse a última”, afirmou.

Luis Díaz teve inúmeras chances de gol. Ele chutou na rede lateral no primeiro tempo e, logo no início do segundo tempo, comemorou o que acreditava ser o segundo gol da partida ao completar para o gol um cruzamento de Arias, mas o gol foi anulado por impedimento.

“Precisamos manter os pés no chão, dar um passo de cada vez, manter a calma e continuar melhorando”, disse Díaz. “É disso que se trata o futebol -- e a vida. Por isso, estou muito tranquilo, focado em trabalhar para o que vem pela frente e em descansar um pouco, o que vai ser extremamente importante.”

Os jogadores de Lorenzo continuaram pressionando em busca do segundo gol, e o goleiro de Gana, Lawrence Ati-Zigi, que esteve excelente durante toda a noite, fez uma defesa espetacular atrás da outra nos minutos finais, enquanto a torcida colombiana comemorava cada toque de bola de sua seleção.

"A MELHOR SELEÇÃO VENCEU"

Antoine Semenyo foi a maior ameaça ofensiva de Gana, mas a defesa disciplinada da Colômbia impediu que ele tivesse uma chance clara de gol.

“Eles controlaram muito melhor o jogo”, disse o técnico de Gana, Carlos Queiroz. “Os passes, os movimentos e, ao fazer isso, eles prejudicaram nossa condição física e nossa capacidade de recuperar a bola e tentar avançar."

“Tentamos avançar, tentamos criar oportunidades, mas, por alguma razão, o último passe, o último cruzamento, não teve a qualidade necessária nesse caso. Portanto, acho que a melhor equipe venceu.”

A Colômbia, que enfrentará a Suíça na terça-feira em Vancouver, se tornou a quarta seleção sul-americana a chegar às oitavas de final, juntando-se ao Paraguai, que surpreendeu a Alemanha, além do Brasil e da Argentina.