logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Como Argentina e Inglaterra chegam à semifinal da Copa do Mundo

Vencedor do duelo desta quarta (15) decidirá o título contra a Espanha
Igor Santos - Repórter da EBC
Publicado em 14/07/2026 - 19:19
Rio de Janeiro
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Argentina v Cape Verde - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 3, 2026 Argentina's Lionel Messi celebrates after the match as Argentina qualify for the Round of 16 stage of the World Cup Reuters/Paul Childs/Arquivo/Proibida reprodução
© Reuters/Paul Childs/Arquivo/Proibida reprodução

As seleções de Argentina e Inglaterra chegam praticamente com força total para o duelo desta quarta-feira (15), em Atlanta Estados Unidos), que vai definir o segundo finalista da Copa do Mundo de 2026. Com os cartões amarelos sendo zerados após a fase de quartas de final, todos os atletas pendurados de ambas as equipes escaparam ilesos e estão à disposição para o jogo.

A exceção é um atleta que, na verdade, não estava pendurado: o zagueiro inglês Jarell Quansah cumprirá suspensão pela expulsão na partida contra o México, ainda nas oitavas de final. Ele acabou recebendo dois jogos como punição (um a mais do que a tradicional suspensão automática) e não poderá defender a equipe comandada pelo alemão Thomas Tuchel. 

Pela Inglaterra, Jude Bellingham, Declan Rice, Marc Guéhi e Nico O'Reilly conseguiram sair do confronto com a Noruega sem receberem cartões e o mesmo aconteceu com Gonzalo Montiel, da Argentina, na partida contra a Suíça. Eles não têm mais cartões na conta, mas podem ficar de fora de uma eventual decisão se forem expulsos de campo nesta quarta. Obviamente, o mesmo vale para todos os outros atletas.

Três dos cinco principais artilheiros desta edição estarão em campo: Lionel Messi, com oito gols, e Bellingham e Harry Kane, com seis cada um. No confronto com a Suíça, pela primeira vez nesta Copa, Messi (artilheiro histórico da competição, com 21 gols) não marcou. Pelo lado inglês, a curiosidade é que todos os gols do 'English Team' no mata-mata foram marcados pela dupla Bellingham e Kane: quatro pelo meia do Real Madrid e três pelo atacante do Bayern de Munique, respectivamente.

Em um confronto com muita história em Copas, a Argentina tenta manter viva a possibilidade de ser a primeira seleção a conquistar dois títulos consecutivos desde o Brasil em 1958 e 1962. Já a Inglaterra vai em busca do troféu que não vem desde 1966. Aquela também foi a única vez que os ingleses chegaram até a final.

Relacionadas
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 14, 2026 Spain's Pedro Porro celebrates scoring their second goal REUTERS/Hannah Mckay TPX IMAGES OF THE DAY
Com invencibilidade recorde, Espanha vai à final da Copa após 16 anos
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Argentina v Cape Verde - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 3, 2026 Argentina coach Lionel Scaloni speaks with Lionel Messi after Cristian Romero scores their third goal REUTERS/Amanda Perobelli
Como uma Copa América moldou a "Scaloneta" e transformou Lionel Messi
O astro argentino Diego Maradona levanta o braço ao ar após marcar o gol da vitória contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo no México, em 22 de junho de 1986. REUTERS/POOL/Ted Blackbrow
Rivalidade entre Argentina e Inglaterra extrapola as quatro linhas
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Argentina semifinais Inglaterra Copa do Mundo 2026 decisão albiceleste
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Justiça Moraes nega pedido de Bacellar para ser julgado em sessão presencial
ter, 14/07/2026 - 20:49
10/07/2026 - Brasília - dinheiro, moeda, real, reais, cédula, cédulas, nota, notas, moeda brasileira, dinheiro brasileiro, inflação, inflação alta, deflação, economia, economia brasileira, mercado, mercado financeiro, finanças, finanças pessoais, orçamento, orçamento doméstico, renda, renda familiar, salário, salário mínimo, remuneração, vencimento, pagamento, poder de compra, custo de vida, custo dos alimentos, aumento de preços, alta dos preços, carestia, desvalorização, valorização, perda do poder de compra, crise econômica, recessão, crescimento econômico, consumo, consumidor, compras, supermercado, cesta básica, despesas, gastos, contas, contas a pagar, boletos, dívida, dívidas, endividamento, inadimplência, poupança, economia doméstica, investimento, investimentos, aplicações financeiras, juros, taxa de juros, taxa Selic, Banco Central, crédito, empréstimo, financiamento, cartão de crédito, débito, PIX, transferência bancária, banco, instituição financeira, orçamento familiar, planejamento financeiro, reserva de emergência, patrimônio, riqueza, patrimônio líquido, capital, capital financeiro, lucro, prejuízo, receita, despesa, balanço financeiro, impostos, tributos, tributação, imposto de renda, arrecadação, arrecadação fiscal, carga tributária, imposto, taxa, tarifas, câmbio, dólar, euro, cotação, câmbio flutuante, desvalorização cambial, valorização cambial, moeda estrangeira, inflação acumulada, índice de preços, IPCA, INPC, IGP-M, poder aquisitivo, renda per capita, desenvolvimento econômico, estabilidade econômica, política monetária, política fiscal, oferta, demanda, produtividade, consumo consciente, educação financeira, planejamento financeiro, equilíbrio financeiro, independência financeira, riqueza, prosperidade, orçamento público, gastos públicos, contas públicas, déficit, superávit, tesouro nacional, moeda forte, moeda fraca, liquidez, circulação de dinheiro, s
Economia FGC ainda tem R$ 1,83 bi para devolver a clientes do grupo Master
ter, 14/07/2026 - 20:28
Edifício sede da Ordem dos Advogados do Brasil
Justiça OAB pede que STF autorize comunicação entre Flávio e Jair Bolsonaro
ter, 14/07/2026 - 20:27
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério da Fazenda.
Política Governo deve recorrer ao STF sobre PEC de agentes de saúde
ter, 14/07/2026 - 20:25
Brasília (DF), 22/06/2023 - Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política TSE atualiza aplicativo e-Título e libera novas funcionalidades
ter, 14/07/2026 - 20:24
Dólar
Economia Dólar cai para R$ 5,07, no menor nível em um mês
ter, 14/07/2026 - 20:23
Ver mais seta para baixo