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Confira os jogos das oitavas da Copa do Mundo nesta terça-feira (07)

Argentina enfrenta o Egito, enquanto Suíça joga contra a Colômbia
Marcelo Brandão - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/07/2026 - 07:02
Brasília
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Argentina v Cape Verde - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 3, 2026 Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their first goal REUTERS/Amanda Perobelli TPX IMAGES OF THE DAY
© REUTERS/Amanda Perobelli/Proibida reprodução

O Brasil deu adeus à Copa do Mundo no último domingo (5), mas ainda tem muita tem muita bola para rolar nos gramados da América do Norte. Nesta terça-feira (7), quatro seleções entram em campo pelas oitavas-de-final.

Argentina x Egito

Às 13h, pelo horário de Brasília, a Argentina enfrenta o Egito em Atlanta. Os argentinos vêm de uma classificação dramática contra Cabo Verde, por 3 a 2, na prorrogação.

Messi não brilhou como se esperava, mas os atuais campeões seguem vivos em busca do tetracampeonato.

Os sul-americanos enfrentam o Egito de Mohamed Salah. A seleção do nordeste da África superou a Austrália na fase anterior. Assim como os argentinos, os egípcios não resolveram o jogo nos 90 minutos. A classificação contra os australianos só veio na disputa de pênaltis.

Suíça x Colômbia

Na outra partida do dia, às 17h, a Suíça enfrenta a Colômbia em Vancouver. A cidade canadense recebe uma Colômbia embalada por boas atuações contra Portugal, ainda na fase de grupos, e contra Gana, na primeira fase eliminatória.

John Arias, do Palmeiras, e Luíz Díaz, do Bayern de Munique, estão entre os destaques dos “Cafeteros”, como são chamados os colombianos.

Já a Suíça começou a Copa devagar, com um empate melancólico contra o Catar. Mas, jogo a jogo, foi melhorando seu futebol.

Os olhos dos suíços estão voltados para o jovem Johan Manzambi, de 20 anos. O meio-campista, que também pode atuar como atacante, tem três gols e duas assistências na Copa até agora.

As partidas de hoje vão definir um dos confrontos das quartas-de-final. Pode ser que haja um confronto sul-americano, com o encontro de Argentina e Colômbia, ou a volta da Suíça a essa fase do torneio após 72 anos.

Caso o Egito supere a Argentina, o que seria por si só o maior feito da história do futebol do país, os Faraós chegariam pela primeira vez às quartas. Mas essa já é a melhor Copa da história do país, que nunca havia alcançado as oitavas-de-final antes.

Despedida de países-sede

A partida entre Suíça e Colômbia, no Canadá, será a última realizada fora dos Estados Unidos.

O México já se despediu da Copa ontem, quando o Estádio Azteca recebeu o confronto entre México e Inglaterra. E foi uma despedida dupla, já que a seleção dos donos da casa foi eliminada pelos ingleses.

A Copa fará uma pausa na quarta-feira (8) e, a partir da quinta-feira (9), todos os jogos ocorrerão em gramados estadunidenses.

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Edição:
Vinicius Lisboa
Copa do Mundo 2026 Argentina Lionel Messi Futebol
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