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Esportes

Confusão no Maracanã e "freguesia" gaúcha marcam noite de Brasileirão

Flu e Bragantino empatam na estreia de Hulk e Mirassol vence Grêmio
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 18/07/2026 - 14:34
São Paulo
Fluminense, Flamengo, brasileiro
© Lucas Merçon/Fluminense FC/Direitos reservados

A reta final da Copa do Mundo coincide com o retorno do Campeonato Brasileiro. A noite de sexta-feira (17) foi movimentada por dois jogos da 19ª rodada, a última do primeiro turno da competição, e um atrasado da quarta rodada.

No Maracanã, Fluminense e Red Bull Bragantino empataram por 1 a 1 em jogo que teve muita confusão no fim, três expulsões no total e gol com quase 60 minutos de segundo tempo. O duelo pela 19ª rodada marcou, também, a estreia oficial do atacante Hulk pelo Tricolor carioca.

O Flu, com 32 pontos, é o terceiro colocado, dois pontos à frente do Massa Bruta, que está na quarta posição. Ambos ainda podem ser ultrapassados pelo Athletico-PR, que tem 30 pontos e ainda vai a campo nesta rodada.

O atacante Eduardo Sasha abriu o marcador para o Bragantino no Rio de Janeiro, aos 26 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, aos 17, o lateral Agustín Sant'Anna foi expulso, deixando a equipe paulista com um a menos.

Nos acréscimos, uma discussão entre Agustín Canobbio, do Fluminense, e Lucas Barbosa, do Massa Bruta, levou a uma confusão generalizada, que culminou nas expulsões do também atacante John Kennedy, do time da casa, e do volante Fabinho, dos visitantes. Quem acabou se beneficiando foi o Tricolor, que, no último lance, empatou com o zagueiro Ignácio.

Em Mirassol, no interior paulista, a equipe da casa fez valer o retrospecto e ganhou do Grêmio por 2 a 1 no Maião, também pela 19ª rodada. A "freguesia" do Tricolor gaúcho chama atenção: em quatro jogos (três pelo Brasileirão e um na Copa do Brasil de 2022) contra o Leão Caipira, são quatro triunfos do rival.

A vitória deixou o Mirassol próximo de sair na zona de rebaixamento, que engloba os quatro últimos colocados. A equipe paulista foi a 19 pontos, na 18ª colocação. São dois pontos a menos que o próprio Grêmio, primeiro clube fora do chamado Z-4, na 16ª posição.

O Leão construiu o resultado positivo no primeiro tempo, com gols de Bruno Santos, aos 15 minutos, e Edson Carioca, aos 37. A equipe gaúcha descontou aos 32 da etapa final, com o também atacante Carlos Vinícius.

Outro tricolor, o de Salvador, teve melhor sorte. Em duelo da quarta rodada, que tinha sido adiado devido a um compromisso do Bahia pela Libertadores, o Esquadrão de Aço bateu a Chapecoense por 2 a 0 na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Os baianos estão em sexto lugar, com 29 pontos. O Verdão do Oeste, que não vence desde a estreia, é o último colocado entre 20 clubes, com apenas nove pontos.

Os gols saíram já na primeira etapa. Aos 11 minutos, o meia Rodrigo Nestor, de pênalti, abriu o placar. Já aos 33, o lateral Román Gómez definiu o marcador.

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