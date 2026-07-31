Contratado pelo Inter Miami, Casemiro diz que segue disposto a vencer

Brasileiro seguirá no time norte-americano até a temporada de 2027

O novo meio-campista brasileiro do Inter Miami, Casemiro, afirmou na cerimônia de apresentação na quinta-feira (30) que ainda tem vontade de vencer após sua transferência para o clube da Major League Soccer.

O jogador de 34 anos, que conquistou cinco títulos da Liga dos Campeões com o Real Madrid e, posteriormente, ajudou o Manchester United a conquistar a Copa da Liga e a FA Cup, assinou contrato até a temporada 2027 da MLS, com opção de prorrogação até junho de 2029.

Casemiro, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, agradeceu à diretoria do Inter Miami e disse que é uma honra poder jogar ao lado de Lionel Messi.

“Quero agradecer a toda a família Mas, a David Beckham e a todos que se empenharam para me trazer até aqui”, disse Casemiro, referindo-se ao proprietário-gerente do clube, Jorge Mas, e ao coproprietário Beckham. “E, é claro, a Leo Messi — o melhor da história.

“É uma honra para mim estar aqui.”

Casemiro disse que continua motivado pela busca por títulos, apesar de ter deixado o futebol europeu.

“Minha intenção de ser o melhor e de vencer não mudou”, disse ele. “No futebol, não sabemos se vamos ganhar ou perder, mas minha dedicação e meu trabalho continuarão os mesmos.”

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