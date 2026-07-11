Esportes
Jayden Adams, jogador da seleção sul-africana, morre aos 25 anos
Atleta defendeu a África do Sul na Copa do Mundo de 2026
Juliano Justo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/07/2026 - 15:43
Rio de Janeiro
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Jayden Adams, meia do Mamelodi Sundowns e da seleção da África do Sul, morreu neste sábado (11), aos 25 anos.
O corpo do jogador, que disputou a Copa do Mundo de 2026 pela seleção sul-africana, foi encontrado morto em uma casa em Schotschekloof, um bairro na região central da Cidade do Cabo, na manhã deste sábado (11).
Apesar das circunstâncias da morte ainda não terem sido reveladas, a notícia foi confirmada por familiares e representantes do jogador. A polícia local investiga o caso.
Adams esteve em campo nos três jogos da fase de grupos e, na derrota por 1 a 0 e eliminação da África do Sul para o Canadá, ficou no banco de reservas.
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