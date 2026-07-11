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Esportes

Jayden Adams, jogador da seleção sul-africana, morre aos 25 anos

Atleta defendeu a África do Sul na Copa do Mundo de 2026
Juliano Justo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/07/2026 - 15:43
Rio de Janeiro
Mexico - 11/07/2026 - Jayden Adams, meio-campista da seleção da África do Sul, em partida contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo da Fifa 2026 no Estádio de Monterrey, Monterrey, México - 24 de junho de 2026, REUTERS/Eloisa Sanchez/Proibida Reprodução
© Reuters/Eloisa Sanchez/Proibida reprodução

Jayden Adams, meia do Mamelodi Sundowns e da seleção da África do Sul, morreu neste sábado (11), aos 25 anos.

O corpo do jogador, que disputou a Copa do Mundo de 2026 pela seleção sul-africana, foi encontrado morto em uma casa em Schotschekloof, um bairro na região central da Cidade do Cabo, na manhã deste sábado (11).

Apesar das circunstâncias da morte ainda não terem sido reveladas, a notícia foi confirmada por familiares e representantes do jogador. A polícia local investiga o caso.

Adams esteve em campo nos três jogos da fase de grupos e, na derrota por 1 a 0 e eliminação da África do Sul para o Canadá, ficou no banco de reservas.

Edição:
Valéria Aguiar
Copa do Mundo 2026 jogador Jayden Adams morre Cidade do Cabo África do Sul
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