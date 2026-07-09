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Esportes

Copa do Mundo retorna com o duelo entre França e Marrocos

Quartas-de-final começam nesta quinta-feira
Marcelo Brandão - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/07/2026 - 07:02
Brasília
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Canada v Morocco - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - July 4, 2026 Morocco's Azzedine Ounahi celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Hannah Mckay
© REUTERS/Hannah Mckay/Proibida reprodução

Depois de uma breve pausa na quarta-feira (8), a Copa do Mundo 2026 retorna nesta quinta-feira (9), com o início das quartas de final. No único jogo do dia, a França enfrenta o Marrocos, às 17h (18h, hora de Brasília), em Boston.

Com o futebol mais vistoso e convincente da Copa até agora, a França aposta nos seus jogadores de frente para passar às semifinais. Olise tem sido um dos destaques desse time, além, é claro, de Mbappé. O camisa 10 tem mostrado a cada jogo porque desponta como o principal jogador desta Copa.

Do outro lado, Marrocos chega com a autoridade de ter eliminado a Holanda na fase de 16 avos de final. Não teve dificuldades para passar pelo Canadá, nas oitavas de final, mas pode ficar sem um de seus principais jogadores. Saibari, lesionado, é dúvida para o confronto.

Entre os destaques de Marrocos estão o lateral Hakimi e o goleiro Bono. Hakimi, inclusive, joga em um time francês, o Paris Saint-Germain, atual campeão europeu.

Essa partida é uma repetição do que ocorreu na semifinal da última Copa, no Catar. Naquela ocasião, a França saiu vencedora por 2 a 0, gols de Theo Hernández e Kolo Muani. Hernández está no elenco desta Copa, mas Muani não foi convocado.

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Edição:
Fernando Fraga
Copa do Mundo 2026 Futebol quartas de final França Marrocos
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